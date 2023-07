Im Kinohit "Oppenheimer" erzählt Christopher Nolan derzeit gewohnt bildgewaltig von der Erfindung der Atombombe. In einem Podcast sprach der Regisseur nun darüber, was auf das Biopic folgen könnte: ein "James Bond"-Film.

Seit "Tenet" 2020 warteten Kinofans auf einen neuen Film von Regisseur Christopher Nolan. Am Donnerstag war es nun so weit: "Oppenheimer" erzählt die Lebensgeschichte des Physikers Julius Robert Oppenheimer, der in den 1940er-Jahren unter anderem die Atombombe mitentwickelte. Mit einem bisherigen Einspielergebnis von 80,5 Millionen US-Dollar in den Vereinigten Staaten darf sich Nolan einmal mehr über einen großen Kinoerfolg freuen. Auf die faule Haut legen will sich der Filmemacher trotzdem nicht - ganz im Gegenteil: Nolan träumt davon, eines Tages einen Teil der "James Bond"-Reihe zu drehen.

In einer aktuellen Folge des "Happy Sad Confused"-Podcasts verriet der 52-Jährige: "Der Einfluss dieser Filme auf meine Filmografie ist peinlich offensichtlich." Es gäbe deshalb "keinen Grund", zum "richtigen Zeitpunkt" vor einem derartigen Projekt zurückzuschrecken, erklärte Nolan weiter: "Ich liebe diese Filme. Es wäre ein unglaubliches Privileg, einen zu drehen."

"Es muss der richtige Moment in deinem kreativen Leben sein"

Eine Bedingung für die Nolan-007 gäbe es allerdings: "Man möchte keinen Film übernehmen, bei dem man nicht voll und ganz hinter dem steht, was man kreativ einbringt", betonte Nolan. Auch am Set der britischen Kult-Reihe müsse man ihm bei einer möglichen Zusammenarbeit deshalb gewisse Freiheiten als Filmemacher zugestehen: "Als Drehbuchautor, beim Casting, bei allem - es ist ein Komplettpaket", sagte er. "Man muss wirklich gebraucht werden, man muss wirklich gewollt sein."

Bereits 2017 hatte Nolan in einem "Playboy"-Interview über das Franchise gesprochen. Damals erklärte der gebürtige Engländer, dass er in Kontakt mit den "James Bond"-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson stehe und "definitiv" bereit wäre, dem wohl berühmtesten Geheimagenten der Welt seinen Stempel aufzudrücken.