Markus Lanz hatte mit einer Absage gerechnet. Doch auch nach dem vorläufigen Abstimmungsstopp zum Heizgesetz stellte sich Robert Habeck dessen Fragen. Im ZDF-Talk sprach er über die Wärmepumpe und den Ampelkrach - und betont gequält über die Herren Söder und Merz.

Am Mittwochabend verkündete das Bundesverfassungsgericht überraschend den vorläufigen Stopp über die Abstimmung zum Heizungsgesetz. Ein echter Paukanschlag fürs politische Berlin - und vor allem für den Mann, der jenes so heftig umstrittene Gebäudeenergiegesetz, wie es offiziell heißt, gerne noch vor der Sommerpause durchs Parlement gebracht hätte.

Einen Tag nach dieser neuerlich unglaublichen Volte im deutschen Heizdrama zeigte sich Markus Lanz überrascht, dass Robert Habeck seine Teilnahme an der Talk-Sendung nicht kurzfristig abgesagt hat. "Er ist der Mann der Stunde, und er steht wie kein anderer für das Heizungsgesetz", beschied der Moderator mit Blick auf den Vizekanzler, der ihm gegenüber im ZDF-Studio platzgenommen hatte.

Robert Habeck über Urteil des Verfassungsgerichs: "Das ist jetzt kein Beinbruch"

"Um 21.48 Uhr platzte die Bombe", rekapitulierte Lanz und fragte seinen Gast, wie er von dem Stopp erfahren habe. "Ich hatte gerade so was ähnliches wie Feierabend gemacht", entgegnete Habeck trocken. Der Grünen-Politiker zeigte sich jedoch nicht enttäuscht über die Entscheidung, sondern stellte klar, dass die Verabschiedung des Gesetzes einfach nur etwas später als geplant stattfinde. "Das ist jetzt kein Beinbruch", versicherte der Vizekanzler. In seiner jetzigen Form sei das Gesetz konsensfähig: "Ich will nicht sagen, höre ich nur noch Lob, aber doch sehr viele zufriedene Stimmen."

Markus Lanz richtete daraufhin den Blick auf die vergangenen Wochen und Monate, in denen es immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen innerhalb der Ampel-Regierung kam. Darauf wollte der Wirtschafts- und Klimaschutzminister am Donnerstag nur bedingt eingehen, verkündete jedoch: "In den letzten Tagen und Wochen sind wir gut zusammengekommen."

Die Diskussionen seien laut Habeck mittlerweile "deutlich konstruktiver und ruhiger geworden". Gleichzeitig gab er zu: "Dass wir uns in der Darstellung der Koalition nicht immer mit Ruhm bekleckern und dass es immer Leute gibt, die (...) gegen den Strich bürsten, das ist so, das ist aber nicht gut." Habeck versprach, dass künftig "Misstöne, Häme, Nachtreten" nicht länger der Stil der Ampel sein werde.

Markus Lanz erkennt im Gesetz "enormes Verhetzungspotenzial"

Lanz traute den Versicherungen offenbar nicht über Weg und wollte nun in Erfahrung bringen, wie hart ihn die teils harsche Kritik an seiner Person getroffen habe. Ohne eine Miene zu verziehen, erwiderte Habeck salopp: "Augen auf bei der Berufswahl, würde ich sagen. Das ist so, wenn man dafür die Verantwortung trägt." Lanz stichelte: "Das war Ihr Heiz-Hammer!" Habeck, nun nachdenklich, räumte ein: "Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht verhärtet."

Unter dem ständigen Druck habe er vor allem berechtigte Kritik nicht mehr intensiv genug wahrgenommen, "weil es eben auch viel unberechtigte Kritik war". Habeck: "Seine Popularität aufs Spiel zu setzen, das ist die Eintrittsbedingung für jeden, der im Moment auf der politischen Bühne unterwegs ist." Eine Steilvorlage für Lanz, der dem Politiker vorwarf, das Heizungsgesetz habe ein "enormes Verhetzungspotenzial" geboten.

"Muss ich hier heute Abend über Markus Söder reden?"

Politische Kontrahenten wie Markus Söder hätten dies in jüngster Vergangenheit bei Reden für sich nutzen können, und auch die AfD habe von den Verwerfungen laut Lanz stark profitiert. Über die vielen Anwürfe des bayerischen Ministerpräsidenten lächelte Habeck nur müde und fragte: "Muss ich hier heute Abend über Markus Söder reden?" Er tat es gequält doch und warf dem CSU-Chef vor, "die Verantwortung von anderen zu seinem eigenen politischen Geschäftsmodell" zu machen. Ein "Reden, das so eindimensional daherkommt", sei "einfach nicht angemessen".

Lanz stichelte weiter: "Wollen wir über Merz reden?" Dazu sagte Habeck genervt: "Wenn ich muss, aber große Lust habe ich auch nicht." Dass er ihn zu seinem politischen "Feind" ernannt habe, sei laut Habeck "ja nicht mein Problem. Das muss er mit sich selbst und seiner Partei ausmachen." Den Satz müsse der CDU-Chef "in einem Moment der intellektuellen Schwäche gesprochen" haben, "weil er wohl vergessen hat, dass seine Partei in der Hälfte der Bundesländer mit den Grünen regiert".

"Das ist der einzige Weg, diesen Populismus wieder rauszudrängen"

Markus Lanz wollte dennoch wissen: "Haben Sie das Land überfordert?" Daraufhin gab Habeck offen zu, dass ihm bewusst sei, dass das Gesetz tief in den Alltag der deutschen Bürger eingreife. "Ich will es nicht entschuldigen", beteuerte der Politiker. Gleichzeitig fragte er: "Wünschen Sie sich eine Welt ohne Gesetze? Das ist, glaube ich, nicht klug."

Mit Blick auf die AfD ergänzte er: "Das Heizgesetz oder die Wärmepumpe ist zu einer Art Fetisch aufgebaut worden, wo man sehr viele Emotionen mit geschürt hat." Diese Art von Populismus habe es laut Habeck in den vergangenen Jahren immer mal wieder gegeben. "Der Populismus sucht sich die Themen, über die eine Gesellschaft streitet, überhöht den Konflikt (...) und macht ihn damit lösungsunfähig." Laut dem Vizekanzler müsse die Debatte in der Mitte "vernünftig geführt werden", um einen weiteren Aufschwung der AfD zu verhindern: "Das ist der einzige Weg, diesen Populismus wieder rauszudrängen."

Doch nicht nur die politische, auch die wirtschaftliche Lage sorgte bei Habeck für Stirnrunzeln. Über den Wirtschaftsstandort Deutschland sagte er offen: "Man müsste lügen, wenn man sagt, man ist da sorgenfrei." Dennoch ergänzte der Bundeswirtschaftsminister abschließend: "Ein bisschen Standort-Patriotismus würde ich mir auch wünschen." Für Habeck sei die deutsche Wirtschaft nämlich trotz des Arbeitskräftemangels "superleistungsfähig" - wenn auch aktuell in einer "Stagnationsphase".