"Arielle, die Meerjungfrau", "Ruby taucht ab" und "Transformers: Aufstieg der Bestien": Das sind die DVDs und Blu-rays der Woche.

"Alice im Wunderland", "Cinderella", "The Jungle Book", "Die Schöne und das Biest", "Dumbo", "Aladdin", "Der König der Löwen", "Susi und Strolch", "Mulan", "Pinocchio". Die Liste, hier nur in Auszügen abgebildet, ist inzwischen lang. Seit einigen Jahren schon verwendet Disney einen großen Teil seiner Kapazitäten darauf, eigene Zeichentrick-Klassiker neu zu verfilmen. Kritiker sehen diese Entwicklung als Sinnbild für eine vermeintliche Kreativ-Krise in Hollywood, der enorme Erfolg dieser Remakes aber spricht für sich.Während man bei Disney schon an der nächsten großen Neuauflage, "Schneewittchen und die sieben Zwerge" (2024), arbeitet, erscheint nun "Arielle, die Meerjungfrau" auf DVD und Blu-ray. Das Original aus dem Jahr 1989 war einer der letzten ganz großen Zeichentrick-Hits, bevor sich Disney neu in Richtung Animation ("Toy Story") orientierte. Die Realfilm-Besetzung sorgte vorab für hitzige Diskussionen (die afroamerikanische Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey verkörpert die Titelheldin Arielle). Weitere DVD- und Blu-ray-Tipps der Woche sind Dreamworks Gegenentwurf "Ruby taucht ab" und der Action-Blockbuster "Transformers: Aufstieg der Bestien".

"Arielle, die Meerjungfrau" (VÖ: 13. Oktober)

Die Geschichte von "Arielle, die Meerjungfrau" ist im Vergleich zum Zeichentrickfilm (1989) weitestgehend unverändert: Die junge Nixe Arielle ( Halle Bailey) lebt mit ihren Schwestern und ihrem Vater, König Triton ( Javier Bardem), in einer wunderschönen Unterwasserstadt. Sie ist wie besessen von der Welt jenseits der Wasseroberfläche, der sie sich aber nicht nähern darf. Als ein junger Prinz mit seiner Schiffsbesatzung in einem Sturm verunglückt, rettet Arielle sein Leben und bekommt jenen Erik (Jonah Hauer-King) fortan nicht mehr aus dem Kopf. Die ins Exil verbannte Meereshexe Ursula (Melissa McCarthy) macht der sehnsüchtig schmachtenden Prinzessin ein Angebot: Sie gibt ihr Beine anstelle der Schwanzflosse, damit sie Erik in menschlicher Gestalt gegenübertreten kann, dafür aber verliert sie ihre wunderschöne Stimme. Und so nimmt das Übel seinen Lauf ... Neben vielen aus dem Originalfilm bekannten Figuren, wie Krabbe Sebastian und die Flunder Fabius, hat auch der Song "Unter dem Meer" seinen Weg in das Remake gefunden.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2023, Regie: Rob Marshall, Laufzeit: 130 Minuten

"Ruby taucht ab" (VÖ: 12. Oktober)

"Ruby taucht ab" ist so etwas wie die blaue Dreamworks-Antwort auf Disneys Arielle. Fiese kleine Seitenhiebe inklusive. Ruby verbringt zwar den Großteil ihrer Zeit unter Menschen, ist in Wahrheit aber ein Tintenfisch. Mehr noch: Wie die Großmutter (Originalstimme: Jane Fonda) ihr eröffnet, ist sie auserkoren als "Beschützerin der Kreaturen des Ozeans. Es liegt an dir, die bösen Meerjungfrauen zu stoppen." Böse Meerjungfrauen? Ruby ( Lana Condor) ist ein bisschen verwirrt. Die Menschen lieben Meerjungfrauen! Wie es das Schicksal will, taucht dann plötzlich auch eine Meerjungfrau an Rubys Schule auf. Ein bezauberndes Ding, diese Chelsea ( Annie Murphy), alle jubeln ihr zu. Aber hinter der hübschen (rothaarigen!) Fassade versteckt sich ein kaltherziges, arrogantes Biest. Vielleicht stimmt es ja wirklich, was Großmutter sagt? Das Drehbuch zu "Ruby taucht ab" entwickelte ein mehrköpfiges Team. Vor allem Pam Brady ("South Park", "Team America") dürfte großen Anteil am erstaunlich bissigen (aber trotzdem "sauberen") Humor dieses Animationsfilms für die ganze Familie haben.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2023, Regie: Kirk DeMicco, Laufzeit: 87 Minuten

"Transformers: Aufstieg der Bestien" (VÖ: 12. Oktober)

Optimus Prime ist wieder in einer zentralen Rolle dabei, Bumblebee ebenfalls. Der große Star ist diesmal aber ein Transformer, den man bislang nur aus einer eher nischigen 90er-Jahre-Serie ("Beast Wars") kennt: Optimus Primal ist eine imposante Mischung aus Roboter und King Kong. Er ist Anführer einer prähistorischen Transformers-Rasse, die durch die Zeit reist, um das Leben zu schützen. Diese sogenannten Maximals, Verwandte der Autobots, hielten sich nach der Zerstörung ihres Heimatplaneten lange auf der Erde versteckt. Bis ins Jahr 1994, als die Menschen versehentlich ein antikes Hightech-Siegel aktivieren. Einige Zeit später stehen Autobots und Maximals sich zum ersten Mal gegenüber. Optimus Primal (Originalstimme: Ron Perlman) erklärt Optimus Prime ( Peter Cullen), dass die Welt in großer Gefahr ist. Da kommt ein uralter Feind, Unicron "frisst Planeten". Nur gemeinsam kann man ihn besiegen. "Transformers: Aufstieg der Bestien" ist einmal mehr ein bombastisches Effekte-Spektakel, bei dem vor allem die Action im Vordergrund steht. Wie vor einiger Zeit schon bekannt wurde, soll mit dem Film eine neue "Transformers"-Trilogie starten.

Preis DVD: circa 16 Euro

US, 2023, Regie: Steven Caple Jr., Laufzeit: 122 Minuten