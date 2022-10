Große Anschuldigungen gegenüber der Netflix-Serie "The Crown": Wegen der Darstellung von König Charles wirft der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreichs John Major dem Produktionsteam vor, Unwahrheiten und Lügen zu verbreiten.

In der Netflix-Serie "The Crown" steht die britische Königsfamilie im Mittelpunkt und begeistert seit Jahren zahlreiche Fans aus aller Welt. Doch nun werfen große Anschuldigungen weite Schatten auf die kommende fünfte Staffel: Wegen einer Szene wurde die Serie beschuldigt, eine "verletzende" Verleumdung gegen König Charles zu fabrizieren. Aber warum?

Die erste Episode der fünften Staffel spielt im Jahr 1991 - dort ist der Monarch als Prinz von Wales (Dominic West) zu sehen, der heimlich plante, die Königin zu stürzen. So zeigt eine Szene, wie Charles versucht den damaligen Premierminister John Major (Jonny Lee Miller) zu beeinflussen, um die Abdankung seiner Mutter zu erzwingen. Doch gegenüber der "Mail on Sunday" erklärte Sir John, dass so ein Treffen nie stattgefunden habe und bezeichnete den Ausschnitt als "eine Ladung bösartigen Unsinns." Auch die Gespräche in der Serie seien frei erfunden und entsprechen nicht der Wahrheit: "Die Leute sollten sie boykottieren", forderte er weiter. Andere bezeichneten die Darstellung des Königs als "falsch, unfair und zutiefst verletzend."

Nach falschen Begebenheiten

Zudem ist in der umstrittenen Episode eine Zeitungsumfrage zu sehen, die zeigt, dass 47 Prozent der Bevölkerung für die Abdankung der Königin sind. Zwar basiert die Geschichte auf einer echten Umfrage aus dem Jahr 1990, allerdings sprachen sich damals 47 Prozent dafür aus, dass die Königin "irgendwann" in der Zukunft den Thron abgeben sollte.

Bereits 2021 unterstützten Politikerinnen und Politiker eine Kampagne der "Mail on Sunday", die von Netflix einen Haftungsausschluss für "The Crown" verlangte. Somit sollte klargestellt werden, dass nicht alles, was in der Serie gezeigt wird, der Wahrheit entspricht. Doch bisher hat sich der Streaming-Anbieter geweigert, einen solchen Hinweis zu Beginn der Episoden anzubringen.

Die fünfte Staffel "The Crown" ist ab Mittwoch, 9. November, bei Netflix zu sehen. Erzählt werden die Ereignisse der frühen 1990-er, als die Ehe von Diana und Charles in die Brüche ging. Die Rolle der Queen übernimmt diesmal Imelda Staunton, die unter anderem als die bösartige Lehrerin Dolores Umbridge in "Harry Potter und der Orden des Phönix" (2007) bekannt wurde. Prinz Philip wird von Jonathan Pryce verkörpert. Die oscarnominierte Lesley Manville ("Der seidene Faden") übernimmt die Rolle von Prinzessin Margaret, Elizabeth Debicki ("Tenet") wird als Diana und Olivia Williams wird als Camilla zu sehen sein.