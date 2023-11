Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf haben an einem unbekannten Ort in Deutschland einen Koffer versteckt. Der Inhalt: eine Million Euro. Hinweise darauf, wo sich das Geld befinden könnte, gibt es täglich bei ProSieben.

"Wir werden heute eine Aktion starten, mit der sich ein Leben in Deutschland für immer verändern wird", kündigte Klaas Heufer-Umlauf am Mittwochabend an. Zuvor hatte er gemeinsam mit Joko Winterscheidt die neue Ausgabe der Show "Joko & Klaas gegen ProSieben" (immer dienstags, 20.15 Uhr, bei ProSieben) für sich entscheiden konnte. Von der gewonnenen Sendezeit möchten die Entertainer nun für eine besondere Aktion Gebrauch machen: "Joko & Klaas LIVE: Die Schatzsuche".

Irgendwo in Deutschland hat das Duo einen Metallkoffer versteckt, der eine Million Euro beinhaltet. Jeden Tag um 20.15 Uhr wird bei ProSieben ein neues Rätsel gestellt, dessen Lösung zum Koffer führen soll. Wer bis Dienstag (14. November) alle Rätsel richtig löst, erhält die Geo-Koordinaten und den Zahlencode für den Koffer. Die Person, die zuerst am geheimen Ort eintrifft und den Millionenkoffer öffnet, darf das Geld mit nach Hause nehmen.

"So", "Nee", "Wie": Was hat das erste Rätsel zu bedeuten?

Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" können sich die Entertainer 15 Minuten Sendezeit erspielen. Zum bislang ersten Mal teilen Winterscheidt und Heufer-Umlauf die Sendezeit auf eine gesamte Woche auf. Zum Auftakt gab es bereits das erste Rätsel: Das Duo saß an den Enden eines Tisches und sagten sich die Worte "So", "Nee" und "Wie" zu. Dazu machten sie Handbewegungen.