Der "Fürstenhof" bekommt erneut Zuwachs: Die populäre ARD-Telenovela heißt eine neue Hausdame am "Fürstenhof" willkommen: Nicole Alves ist eine alte Bekannte der Schwarzbachs. Verkörpert wird sie von Musical-Star Dionne Wudu.

Seitdem "Sturm der Liebe" 2005 Premiere feierte, hat die ARD-Telenovela viele Gesichter kommen und gehen sehen. Jetzt können sich Fans wieder auf eine neue Figur am "Fürstenhof" freuen: Ab Ende Juni wird Musicalstar Dionne Wudu in der Rolle der Hausdame Nicole Alves zu sehen sein.

Diese hat bereits eine Beziehung zu den Schwarzbachs: Als ehemalige Haushälterin der Familie sind ihr Eleni und Noah noch als kleine Kinder bekannt. Danach ist der Kontakt zu Alexandra abgebrochen. Doch als die Stelle als Hausdame frei wird, wendet sich Alexandra an ihre alte Bekannte. Wie die ARD bekanntgab, wird die Nicole gleich zwei Männerherzen höherschlagen lassen. Man darf also gespannt sein, wie sich ihre Anwesenheit auf das Leben am "Fürstenhof" auswirken wird.

Die neue Hausdame ist "sehr aufrichtig, hilfsbereit und empathisch"

Dionne Wudu ist vor allem als Musical-Star bekannt. Sie stand bereits bei den Erfolgsmusicals "Sister Act", "Chicago" und "Dreigroschenoper" auf der Bühne, zuletzt am Staatstheater Bonn. Für ihre Erfahrung bei "Sturm der Liebe" ist sie jetzt schon dankbar, "nicht nur beim Drehen, sondern auch zwischenmenschlich mit fantastischen Kollegen vor und hinter der Kamera", wie sie der Sender zitiert.

Auch über ihre Rolle hat Wudu bereits ein paar Details verraten: "Nicole Alves ist sehr aufrichtig, hilfsbereit und empathisch." Deswegen "fällt es ihr allerdings oft sehr schwer, auch mal 'Nein' zu sagen. Am Fürstenhof kommen vor allem auch deshalb viele Herausforderungen auf sie zu."