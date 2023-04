Bei "Das perfekte Dinner" (VOX) geht es laut Titel um Vollendung. An Tag 3 in Berlin hat sich Marion (52) allerdings den kreativen Freestyle auf die Fahnen geschrieben: "Bei mir wird es irgendwie anders." Schließlich definiert sich die Heilpädagogin als "Freigeist" - nein, halt: als "Freigeistin".

Da kichern ja die Erbsen, wälzen sich Lämmer im Blätterbett und macht der Käsekuchen "cheese": An Tag 3 von "Das perfekte Dinner" in Berlin lädt die stets fröhliche und patent wirkende Marion in ihre großzügige Altbauwohnung im Stadtteil Friedrichshain. Dort erstaunt sie mit allerlei Sammelsurium vom Flohmarkt, unter anderem unzähligen Uhren - ihre Leidenschaft, die sie in diversen Schränken und auch als Wandschmuck aufbewahrt. Trotz dieses Spleens empfindet sie sich selbst als nicht gerade streng getaktet: "Ich habe Lust aufs Leben und mag keine Regeln."

Die Einschätzung, die sie sich selber gibt, lautet daher: "Ich bin ein Freigeist - halt, eine Freigeistin." Beim Gendern läuft's also für Marion - auch kulinarisch hat die Berliner Damenrunde einiges zu erwarten. Unter dem Motto "Irgendwie anders" hat sich die Gastgeberin vorgenommen, das Siegermenü auf den Tisch zu bringen.

Von wegen fad: Kichererbsensuppe entpuppt sich als "Gaumenschmaus"

"Irgendwie anders" - das bedeutet für Marion ("Ich bin eine strukturierte Chaosqueen"), Klassiker wie Erbsensuppe und Filet Wellington mit variierten Zutaten und mediterranen Gewürzen in südliche Sensationen umzuwandeln. Hausgemachter Labneh-Frischkäse auf Joghurtbasis, die sardische Weizenpasta "Fregola" und - Ausnahme aus dem Norden - "Gersterbrot" aus Hannover hat nicht nur die Dinner-Runde noch nicht so oft gegessen. Statt mit Tahini mariniertem Lamm im Blätterteig erhält Veganerin Reva ("Marion ist eine richtig coole Braut") eine Sellerie-Füllung. Die Cheesecake-Neuerfindung mit Labneh krönt eine mit Schokolade überzogene Trauben-Maus.

Auf diese Weise zerschlägt Marion ("Ich bin laut und schlagfertig") nicht nur Steffis Bedenken. Befürchtete die 32-Jährige anfangs noch, dass Kichererbsensuppe "fad" schmecken könnte, ist sie sich anschließend mit Dary (44) einig: "Ein Gaumenschmaus!" Auch Marions Berichte über ihre Arbeit mit stark sehbehinderten Kindern machen emotional - besonders Lela (38), der fast die Tränen kommen.

Ist die "Freigeistin" an diesem Abend ihrem Traum, den "Dinner"-Gewinn mit ihrem Lebensgefährten und der besten Freundin "auf den Kopf zu hauen", nähergekommen? Leider trotz soliden 35 Punkten nicht ganz - noch führt Reva (26) mit 37 Punkten. Zeit also für Marions Wahlspruch: "Hüte dich vor deinen Träumen. Was ist, wenn sie sich erfüllen?"