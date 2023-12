Der eine liebt zwar Jazz, der andere lebt für Cinematic Rock - aber die Liebe zur Musik verbindet Vater Thorsten und Sohn Béla Klentze.

Wie der Vater so der Sohn: Dieses Sprichwort passt vor allem auf Familie Klentze. Denn Schauspieler Béla Klentze ("Alles was zählt") und sein Vater, der Jazzmusiker Thorsten Klentze, verstehen sich nicht nur privat sehr gut, sondern verfolgen auch beruflich ähnliche Pläne: Kurz nach der Veröffentlichung des Albums "Gratitude" vom Jannotta Klentze Project, einem von Thorsten Klentze und Roger Jannotta initiiertem Jazz-Sextett, ist nun auch die EP "Per Aspera Ad Astra" von Béla Klentzes Band Stairway To Violet als Download verfügbar.

"Als mein Papa meine Begeisterung für Rock erkannte, schenkte er mir in meiner Kindheit CDs von Led Zeppelin oder Metallica", erinnert sich Béla Klentze gegenüber der Nachrichtenagentur teleschau: "Ich hörte lieber Marilyn Manson, davon war er weniger begeistert." Auch heute agieren der 35-Jährige und sein 67-jähriger Vater in unterschiedlichen Genres: Während sich Thorsten bereits seit 35 Jahren als erfolgreicher Jazzmusiker in der Branche einen Namen machte, schlägt das Herz seines Sohnes für Cinematic Rock.

Vater ist "sehr beeindruckt" von Béla Klentze

Wenn es um die musikalische Neuveröffentlichung des jeweils anderen geht, geraten sowohl Vater als auch Sohn regelrecht ins Schwärmen: "Die neueste CD meines Vaters 'Gratitude' hat mich vom musikalischen Niveau her schwer beeindruckt", erzählt Béla. Ihm würden besonders die Gitarren Soli sehr gefallen. Vater Thorsten findet ebenso lobende Worte für seinen Sprössling: "Ich bin wirklich sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit Béla sein Cinematic-Rock-Projekt entwickelt hat."

Vor allem die cineastischen Videos hätten es ihm angetan: "Als Schauspieler ist Béla da natürlich dem großen Kino verpflichtet." Nicht nur wegen Bélas Stimme freue sich stets auf Neuveröffentlichung, denn: "Was einem bei 'Stairway To Violet' geboten wird, ist immer eine sehr emotionale Reise".