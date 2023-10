Die US-Schauspielerin Suzanne Somers ist tot. Einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag erlag sie ihrem jahrzehntelangen Krebsleiden.

Dank den Sitcoms "Herzbube mit zwei Damen" und "Eine starke Familie" erlangte Suzanne Somers große Bekanntheit. Im Juli gab sie bekannt, erneut an Brustkrebs erkrankt zu sein. Nun ist die US-Schauspielerin nur einen Tag vor ihrem 77. Geburtstag verstorben. Ihre Pressesprecherin bestätigte den Tod gegenüber dem US-Portal "Page Six": "Suzanne Somers ist in den frühen Morgenstunden des 15. Oktober friedlich zu Hause eingeschlafen." Zum Zeitpunkt des Todes sei sie "von ihrem liebevollen Ehemann Alan, ihrem Sohn Bruce und ihrer engsten Familie" umgeben gewesen.

Eigentlich habe die Familie geplant, den Geburtstag der Schauspielerin gebührend zu feiern - doch nun werden die Angehörigen "ihr außergewöhnliches Leben feiern und ihren Millionen von Fans und Anhängern danken, die sie innig geliebt haben". In den kommenden Tagen soll ein privates Familienbegräbnis stattfinden. Eine Gedenkfeier folgt im kommenden Monat.

Jahrzehntelanger Kampf gegen Krebs

Seit mehr als 20 Jahren kämpfte Suzanne Somers zunächst gegen Hautkrebs, später gegen Brustkrebs. Ihre zweite Brustkrebsdiagnose machte sie im Juli auf Instagram öffentlich. Zu einem gemeinsamen Bild mit ihrem Ehemann Alan Hamel schrieb sie: "Wie viele von euch wissen, hatte ich vor zwei Jahrzehnten Brustkrebs. Von Zeit zu Zeit taucht er wieder auf und ich kämpfe weiter gegen ihn an". Sie habe "die besten alternativen und konventionellen Behandlungsmethoden angewandt", um die Krankheit zu bekämpfen. Im Beitrag bedankte sie sich auch bei ihrem Mann, der "mir bei jedem Schritt zur Seite gestanden" hat. Sie könne "gar nicht beschreiben, wie viel er für mich getan hat. Wenn es überhaupt möglich ist, sind wir uns sogar näher als je zuvor".

Suzanne Somers begann ihre Schauspielkarriere mit kleineren Rollen, darunter drei Gastrollen in der US-Serie "Starsky & Hutch", ehe sie von 1977 bis 1981 die Rolle der Chrissy Snow an der Seite von John Ritter in der ABC-Sitcom "Herzbube mit zwei Damen" spielte. Ihren internationalen Durchbruch feierte Somers mit der Sitcom "Eine starke Familie" (1991 bis 1998), die auch in Deutschland zum Hit wurde.