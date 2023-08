Traurige Nachrichten für alle Gwyneth-Paltrow-Fans: Wie die Schauspielerin mitteilte, wird sie diesen Sommer eine Social Media-Pause einlegen. Doch wegen einer besonderen Sache wird sie mit ihren Followern weiterhin in Kontakt bleiben.

Als Schauspielerin und Unternehmerin ist Gwyneth Paltrow sehr auf Social Media aktiv und lässt ihre Follower gerne an ihrem Leben teilhaben. So gewährt sie nicht nur Einblicke in ihren Alltag, sondern auch in ihre Arbeit. Nun werden Fans für eine gewisse Zeit auf Updates der 50-Jährigen verzichten.

Auf Instagram teilte die Mutter von zwei Kindern ein Bild von sich und schrieb darunter: "Ich nehme diese Vollmond-Energie mit, während ich eine Social-Media-Pause einlege. Ich werde daran arbeiten, präsent zu sein. Einen schönen Sommer." Einige Follower zeigten sich enttäuscht von der Entscheidung, einige drückten ihr Verständnis aus. "Wir werden dich vermissen. Genieße den Sommer", schrieb zum Beispiel ein Fan.

Paltrow vermietet Gästehaus: "Einsamkeit ist ein menschlicher Zustand"

Obwohl sich Paltrow von den sozialen Medien zurückziehen wird, wird sie weiterhin mit ihren Fans diesen Sommer in Kontakt bleiben. So wie am 9. September, weil sie über Airbnb eine Übernachtung in ihrem Gästehaus in Montecito, Kalifornien, anbot. In einem Video auf Instagram gab sie eine Rundtour durch das Haus und erklärte, was sie zu dieser Entscheidung inspirierte.

"Einsamkeit ist ein menschlicher Zustand, aber in den letzten Jahren hat die zunehmende Isolation und der Mangel an Gemeinschaft unser Leben noch fragmentierter gemacht", schrieb sie unter das Video, "airbnb hatte die brillante Idee, etwas zu tun, um die Welt ein bisschen weniger einsam zu machen, und deshalb lade ich Sie ein, eine Nacht in meinem Gästehaus in Montecito zu verbringen."

Während der Tour sprach sie über besondere Annehmlichkeiten, die die Gäste im Haus erwarten werden, darunter eine voll ausgestattete Küche für professionell zubereitete Mahlzeiten, ein Weinkeller und ein Pool inmitten der Natur mit atemberaubender Aussicht. "Auch wenn wir als Fremde beginnen, hoffe ich, dass wir bei einer köstlichen Mahlzeit Verbindungen und Gemeinsamkeiten finden werden", schrieb Paltrow weiter,