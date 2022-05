"Star Wars Jedi: Fallen Order" galt als Überraschungshit, der Nachfolger soll 2023 erscheinen und viel düsterer werden.

Mächtig was los bei Entwickler Respawn: Das zu Electronic Arts zählende Studio gab unlängst bekannt, gleichzeitig an drei neuen "Star Wars"-Titeln zu arbeiten. Einer davon: die Fortsetzung des Action-Adventures "Star Wars Jedi: Fallen Order". Wann der junge Jedi Cal Kestis und sein kleiner Droiden-Begleiter BD-1 auf den Bildschirm zurückkehren würden, war bislang unklar. Dank eines neuen Videos während der "Star Wars Celebration" in Anaheim weiß man nun: "Star Wars Jedi: Survivor" soll 2023 erscheinen.

Über Details der Handlung äußerten sich die Entwickler nur vage. "Survivor" sei rund fünf Jahre nach "Fallen Order" angesiedelt, das bekanntlich wiederum fünf Jahre nach dem Kinofilm "Episode 3: Die Rache der Sith" verortet war. Cel Kestis wird hartnäckiger denn je von den Sith und den Soldaten des Imperiums verfolgt. Dabei werde werde ihm "immer mehr bewusst, was es heißt, einer der letzten Jedi der Galaxis zu sein". Entsprechend düster ist die Stimmung im Teaser - über manche angedeutete Figuren wird bereits in der Community eifrig spekuliert.

Das Third-Person-Action-Adventure erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Der Vorgänger wurde auf Basis der Unreal Engine 4 entwickelt - gut möglich also, dass "Survivor" mit der nächsten Generation Unreal Engine 5 umgesetzt wird.