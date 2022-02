Kaum ist das Presse-Embargo gefallen, überschlagen sich die Rezensenten mit Lob für das neue, beinharte Action-Rollenspiel "Elden Ring". Im Vorfeld sorgte die Beteiligung von Bestseller-Autor George R.R. Martin ("Game of Thrones") für Aufmerksamkeit. Was gefällt am Spiel der "Darks Souls"-Macher besonders?

Eines der besten Spiele aller Zeiten - diesen vollmundigen Werbesprech hat man oft gehört. Diesmal aber kommt er aus keiner Marketingabteilung, sondern von unparteiischen Rezensenten weltweit.

Kaum wurde das Presse-Embargo zu "Elden Ring" aufgehoben, überbieten sich die Tester mit Lobhudeleien. Dass das langersehnte Action-Rollenspiel schon im Vorfeld viel Aufmerksamkeit bekam, liegt zum einen an den Machern: From Software ist jener Entwickler, der mit Titeln wie "Dark Souls" und "Bloodborne" eine neue "Härte" im Games-Bereich etabliert hat. Der andere Grund: Mit dem Bestseller-Autor George R.R. Martin, dessen Bücher die Vorlage für die Serie "Game of Thrones" waren, hatte man prominente Hilfe zur Veredelung des düsteren Settings. Doch was genau sorgt für die Euphorie bei den Kritikern, die das Spiel im Vorfeld der Veröffentlichung am 25. Februar auf Herz und Nieren prüfen konnten?

Aktuell steht "Elden Ring" auf Rang 18 in den Top 20 der Metacritic-Hall of Fame, die Spiele mit den höchsten User-Scores beheimatet. Die Xbox- und PC-Version steht bei einem Metascore von 95 von 100 Punkten. Die PlayStation5-Fassung kommt gar auf einen Score von 97. Dazu kommt die Auszeichnung als "Metacritic Must-Play". Der Metascore setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der vorliegenden Wertungen.

ELDEN RING early review scores



Eurogamer 'Essential'

Game Informer 10

PCGamesN 10

Fextralife 10

The Guardian 5/5

Kinda Funny 5/5

VG247 5/5

Easy Allies 9.5

Press Start 9.5

RPG Site 9



MC 98 (27 critics)https://t.co/AlLyhxdD9n



OC 96 (38 critics)https://t.co/MPbkBHQDVA pic.twitter.com/ChON6LH5Gg — Nibel (@Nibellion) February 23, 2022

Warum "Elden Ring" das Zeug zum Publikumsliebling hat

Die deutschen Medien "GamePro" und "GameStar" vergeben ein Ranking von 94 beziehungsweise 91 von 100 Punkten. Im Fall von "GameStar" ist das die zweitbeste Note in der Geschichte des Mediums. Volle Punktzahl von zehn möglichen erhält "Elden Ring" bei internationalen Medien wie "IGN", "Destructoid", "TheSixthAxis" oder "Gamiung Nexus". Fünf von fünf Punkten erreicht das Dark-Fantasy-RPG bei Medien wie "GamesRadar+", "VGC" und "The Guardian". Schlechte Reviews gibt es derzeit noch keine. Eine derart große Einigkeit unter den Kritikern ist mehr als außergewöhnlich.

Was den Rezensenten besonders gefällt ist die Vielfalt der Open World, das ausgekügelte Kampfsystem und die im Vergleich zu anderen From-Software-Titeln leichtere Zugänglichkeit, die Hardcore-Gamer nicht unterfordert, aber auch Einsteiger anlockt. "GameStar"-Autor Michael Obermeier lobt den "offenen Ansatz", mit dem From Software aus dem eigenen "Nischen-Genre für ein ganz neues Publikum" erschließbar wird. Auch im Vergleich zur Konkurrenz zeige der Titel "worauf es bei einer guten Open World" ankäme.

Der Journalist Jason Schreier, der unter anderem als Reporter für "Kotaku" arbeitete und heute für seine investigativen Insider-Storys über die Spielebranche bekannt ist, schreibt: "'Elden Ring' ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe." Seine Begründung: "Es vermischt das Wundersame von 'Breath of the Wild' mit dem komplizierten Design von 'Dark Souls'." Zudem sei der Titel "zugänglicher als andere From-Software-Spiele, aber genauso spannend, hart und unheimlich".

"IGN"-Autor Mitchel Saltzman nennt "Elden Ring" das "größte und ambitionierteste Spiel von From Software". Diese Passion habe sich bezahlt gemacht - selbst nach 87 Spielstunden mit "einigen der herausforderndsten Kämpfen, die ich je ausgefochten habe und unzähligen Überraschungen" seien noch immer einige Bossgegner unbesiegt, Geheimnisse zu lüften und offene Sidequests übrig, ebenso wie "Tonnen von Waffen, Zaubersprüchen und Skills" auszuprobieren. Alles in allem würde man sich an "Elden Ring" auch in Zukunft erinnern als ein Spiel, "welches das Genre weiterbrachte".

"GamePro" schreibt vom "Open World-Souls unserer Träume" und lobt die "fantastische Spielwelt" sowie deren Optik und Ausmaße. Autor Dennis Michel nennt "Elden Ring" das "erhoffte Meisterwerk, eines der besten Spiele aller Zeiten".

Zu den wenigen Schönheitsflecken zählt die PC-Performance. Die soll aber bereits mit dem Day-1-Patch behoben werden. Das Spiel erscheint am 25. Februar. Wenige Kritiker bemängeln zudem, die Spielmechaniken seien nicht intuitiv, sondern schlecht erklärt.