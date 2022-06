"Dass das Ordnungsamt das hier überhaupt genehmigt!?" - Frank Rosin war in Hamburg kurz davor abzubrechen, bevor es überhaupt losging. Doch der Sternekoch fand auch in der aktuellen Folge "Rosins Restaurants" einen Ausweg aus der knietiefen Misere.

"Nimm den Schlüssel, schließ ab, verkauf Tee am Telefon, aber so nicht!" - Nach einem Undercover-Testessen im Hamburger Einfraubetrieb "Die Pizzabäckerin" fiel Frank Rosins Urteil vernichtend aus: "Das ist eines Restaurants nicht würdig! Eine totale Katastrophe!", warf er der 58-jährigen Nicole gefrustet an den Kopf.

Die schluchzte nur noch: "Ich bin vielleicht unfähig! Ich fühl mich vollkommen am Arsch gerade!" War der Laden überhaupt noch zu retten? Ja, denn auch das gab der Sternekoch in der zweiten neuen "Rosins Restaurants"-Folge bei Kabel Eins zu: "Ich habe in Hamburg noch nie so eine leckere Pizza gegessen! Hätte mir die Pizza nicht geschmeckt, hätte das Team schon zusammengepackt und wir wären bei 'nem anderen Restaurant!"

Nicoles Bruder Max hatte den Restaurant-Experten zu Hilfe gerufen. Seine Schwester (eine gelernte Vergolderin) stand nicht nur mit mindestens 30.000 Euro bei ihm in der Kreide. "Meine finanzielle Situation ist echt zum Kotzen!", gab sie zu. "Kauf ich Toilettenpapier oder kauf ich Brot?!" Max konnte sich das Elend in der Küche auch nicht mehr mit ansehen. "Jede Pizza, die ich backe, die rausgeht, liebe ich persönlich!", versprach Nicole und entsprechend intensiv beschäftigte sie sich auch mit der Zubereitung. Der Pizzaofen in "Kindergröße" wirkte sich auch nicht gerade positiv auf die Wartezeit der Kunden aus. Nicht selten musste Nicole Pizza-hungrige Hamburger abweisen: "Hab nur zwei Öfen!"

"Es dauert eine Sekunde, und ich weiß sofort, was los ist!

Von den Zuständen wollte sich Frank Rosin nun persönlich ein Bild machen: Er setzte 15 Undercover-Testesser auf "Die Pizzabäckerin" an. Das Drehteam gab an, wegen Probeaufnahmen vor Ort zu sein. Sobald Frank den Laden zum ersten Mal sah, bekam er sichtlich Magenschmerzen: "Es dauert eine Sekunde, und ich weiß sofort, was los ist! Das ist ein Restaurant einer Träumerin!" Nicoles Lokal habe eine "Ausstrahlung des Unprofessionellen". Zusammengesuchtes Inventar, überall Holzmöbel. "Dass das Ordnungsamt das hier überhaupt genehmigt!?", wunderte sich der Fernseh-Koch. "Familie mit vier Kindern, so sieht das aus, aber professionelles Restaurant?"

Schlimmer wurde es, als die ersten Test-Gäste kamen. "Sie wundert sich, dass Kunden im Laden sind!", bemerkte Frank kopfschüttelnd. Zudem ging Nicole nicht ans klingelnde Telefon. "Hast du gerade fünfmal angerufen? Hörst du dir den Anrufbeantworter nicht durch?", motzte sie schließlich den Testkunden am Telefon an. Entsetzen bei den heimlichen Beobachtern Frank und Max. Nach einer geschlagenen Stunde hatten die ersten Testkunden ihr Essen. Es herrschte Alarmstufe Rot bei der "Pizzabäckerin". Schließlich löste Frank die Situation auf und machte seinem Ärger Luft.

Von 6 auf 60 Pizzen in einer Stunde?

Am nächsten Tag hatten sich die Gemüter wieder etwas beruhigt. Nicole betonte, dass sie das alles sehr ernst nehme. Da musste Rosin widersprechen: "Nein, nimmst du nicht. Wer 38.000 Euro vom Bruder verjubelt und so argumentiert wie gestern, der nimmt gar nichts ernst!" Da Max mittlerweile wegen einer Betriebspause auf sein Erspartes angewiesen ist, bestand der TV-Koch auf einer Rückzahlungsvereinbarung zwischen den Geschwistern. Die Küche ("Ist das dein Wohnzimmer?") musste Ausstatter Flo komplett auf links drehen. Unter dem Motto: Alles muss raus!

Unterdessen erhielt Nicole ein Koch-Coaching von Profi-Pizzabäcker Giuseppe aus Italien. Der schafft stolze 60 Pizzen in einer Stunde. Im Gegensatz zu Nicole, die mit sechs schon gut bedient ist. Doch oh Wunder - an Giuseppes organisiertem Arbeitsplatz war auch "Die Pizzabäckerin" schon flotter unterwegs. Umso mehr freute sie sich, als Flo ihr ein paar Tage später das rundum überholte Lokal präsentierte - mit richtigem Pizzaofen: "Ach, du meine Scheiße!", entfuhr es ihr. Da flossen sogar ein paar Tränchen: "Flo, ich mach dir sofort 'nen Antrag! Wenn ich jemals wieder den Satz sage: "Ich hab nur zwei Öfen!", katapultiert mich zum Mars oder zum Mond!"

Ein unerwartetes Kompliment für Frank

Zur Vorbereitung auf das erneute Testessen am Finaltag übte Nicole noch mal kräftig mit Frank an ihrem neuen Arbeitsplatz. Sieben Minuten Zeit gab er ihr für eine Pizza. Das klappte zwar nicht beim ersten Anlauf, dafür beim zweiten. "Es war schön mit dir!", freute sich Nicole. Rosin traute seinen Ohren nicht: "Habt ihr das schon mal gehört, dass das jemand gesagt hat?"

Dann war der große Tag der Neueröffnung gekommen. Bruder Max half an der Kasse aus, damit Nicole sich nur auf ihre Pizzen konzentrieren konnte. Künftig soll das eine Aushilfskraft übernehmen. Im Akkord belegte Nicole Pizzen für die Testesser. Nach fünf Minuten hatte der erste Kunde sein Essen. Was für eine Verbesserung! Doch dann der Schreck: Ein Testesser ist gar nicht zufrieden, es fehlten Käse und Oregano. Ein Flüchtigkeitsfehler. Dennoch gab es insgesamt vier Sterne für Nicole.

"Er hat mir nicht nur einen neuen Pizzaladen gegeben, sondern ein ganz neues Leben!", lobte die Hamburgerin Frank Rosin. "Sie hat eine Zukunft gekriegt - und von der Zukunft krieg ich hoffentlich auch einen Teil ab!", resümierte Max. - "Garantiert!"