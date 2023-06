Sängerin Taylor Swift soll Teil der "Academy of Motion Pictures Arts and Sciences" werden. Bekannt ist die ehrenamtlich arbeitende Organisation durch die Verleihung der Oscars.

Eine große Ehre für Taylor Swift: Die Sängerin landet nicht nur einen Hit nach dem anderen, sondern erhielt in der Vergangenheit zahlreiche Auszeichnungen. Nun gehört die 33-Jährige zu den 398 Promis, die ausgewählt wurden, Mitglieder der "Academy of Motion Picture Arts and Sciences" zu werden. Die Organisation verleiht mit den Oscars den wichtigsten Filmpreis der Welt. Laut "Variety" soll Swift ein neues Mitglied des Musiksegments der Akademie werden. In der Filmwelt ist die Sängerin keine Unbekannte. Sie schrieb unter anderem den Titelsong "Carolina" für den Film "Der Gesang der Flusskrebse" (Regie: Olivia Newman). Im Dezember 2022 erhielt das Lied eine Nominierung für den Golden Globe.

Neben Swift haben auch "Elvis"-Darsteller Austin Butler, Stephanie Hsu ("Everything Everywhere All at Once") und Kerry Condon ("The Banshees of Inisherin") eine Einladung erhalten. Insgesamt wurden 18 Musikerinnen und Musiker eingeladen, darunter auch Sänger The Weeknd, der zuletzt mit der Serie "The Idol" für Schlagzeilen sorgte.

"Die Academy ist stolz darauf, diese Künstler und Fachleute als Mitglieder begrüßen zu dürfen", erklärten Academy-CEO Bill Kramer und Academy-Präsidentin Janet Yang, "sie repräsentieren außergewöhnliches globales Talent über alle filmischen Disziplinen hinweg und haben einen entscheidenden Einfluss auf die Künste und Wissenschaften des Kinos und auf die Filmfans weltweit."

Großer Ansturm auf Tickets von Taylor Swifts "The Eras Tour"

Im März 2023 startete Sängerin Taylor Swift ihre große "The Eras Tour" und gab seither Konzerte in ganz Amerika. Kommendes Jahr kommen auch Fans in Deutschland auf ihre Kosten. 2024 wird die Sängerin unter anderem in Japan, Australien, Singapur, Frankreich, Schweden und Portugal auftreten. Nach ihrem Konzert in Italien (Juli 2024) spielt sie am 18. Juli in Gelsenkirchen (Schalke-Arena), am 23. Juli in Hamburg ( Volksparkstadion) und am 27. Juli in München ( Olympiastadion).

Um Eintrittskarten kaufen zu können, mussten sich Fans bis zum 23. Juni beim Tickethändler Eventim registrieren, der eigentliche Vorverkauf soll am 12. Juli um 10 Uhr beginnen. Medienberichten zufolge soll Swift wegen der hohen Nachfrage bereits einige Zusatzshows für ihre Tour planen, darunter einmal in München (28. Juli, Olympiastadion) und Hamburg (24. Juli). Somit wird sie viermal in Deutschland auftreten.