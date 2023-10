Zuletzt löste Richard David Precht mit falschen Aussagen zu Israel eine Welle der Empörung aus, ruderte zurück und entschuldigte sich. Nun steht der Philosoph erneut im Mittelpunkt - wenn auch nicht ganz freiwillig. In einer Vorschau auf das "ZDF Magazin Royale" zieht ihn Moderator Jan Böhmermann mit einer Parodie durch den Kakao.

Vor unbequemen Aussagen schreckt Richard David Precht erfahrungsgemäß selten zurück. Jüngst flogen dem Philosophen und Fernseh-erfahrenen Podcast-Kollegen von Markus Lanz seine Worte aber um die Ohren. Aussagen über Israel und das Judentum im Allgemeinen hatten einen medialen Aufschrei provoziert, eine öffentliche Entschuldigung Prechts folgte.

Damit ist es aber nicht getan: Wie ein Teaservideo des "ZDF Magazin Royale", das am Freitagsnachmittag bei Instagram veröffentlicht wurde, nahelegt, dürfte Precht wohl im Mittelpunkt der aktuellen Satire-Sendung (Freitag, 20. Oktober, 23 Uhr, ZDF oder ab 20 Uhr in der ZDFmediathek) stehen.

In dem kurzen Video sieht man Jan Böhmermann, der den Philosophen mit Langhaarperücke und Precht-ähnlichem Kleidungsstil parodiert. "Satire hin oder her: Man kann, wenn man eine Fernsehsendung macht wie das 'ZDF Magazin Royale' von Jan Böhmermann, nicht erwarten, dass das in der breiten Masse der Bevölkerung so akzeptiert und verstanden wird", sagt der Moderator der Late-Night-Show. "Ich sag mal: Wenn dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Das denke ich mir jede Woche, wenn ich den Böhmermann sehe. Ich denke mir: Bleib doch bei dem, was du kannst - was auch immer das ist."

Instagram-Follower feiern Böhmermanns Precht-Parodie

Außerdem lässt sich Böhmermann in seiner Parodie weiter über sich selbst aus: "Ich habe das Gefühl, der geht da raus und erzählt, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Der denkt kein bisschen nach." Deshalb fordert er Konsequenzen vom ZDF: "Ich finde, da hat das ZDF eine Verantwortung, dieses Schwein mal an die Kandare zu nehmen." Sollte der Sender das nicht selbst hinbekommen, müsse es "im Zweifel das Volk" regeln - "und das ist immer noch auf meiner Seite".

Um was es in der neuen Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" genau geht, lässt die Vorschau offen. Einzig den Hashtag der Woche, "Fernweh", verriet Böhmermann, der zum Abschluss ankündigte: "Mit Humor und Philosophie hat das alles nichts zu tun. Einschalten auf eigene Gefahr." In der Kommentarspalte bekam Böhmermann größtenteils positive Resonanz auf die Parodie. "Perfekt parodiert den selbstverliebten Möchtegern-Philosophen", schrieb ein Nutzer. Ein anderer witzelte: "Absoluten Prechtreiz bekommen. Großartig!" Ein weiterer vermutete: "Es wird legen ... warte, es kommt gleich ... där!"

Richard David Precht war zuletzt wegen einer Äußerung im Podcast "Lanz und Precht" über die Gesellschaft in Israel in die Kritik geraten, in der er unterstellt hatte, die Religion verbiete es streng orthodoxen Juden zu arbeiten. Zitat Precht: "Ein paar Sachen, wie Diamanthandel und ein paar Finanzgeschäfte ausgenommen." Nach heftiger Kritik aus Politik, Medien, Verbänden und sogar der israelischen Botschaft wurde der Passus vom ZDF nachträglich gelöscht, und Precht ruderte zurück: "Das ist falsch, das war salopp dahergeredet, und das entspricht einfach nicht den Fakten." Gleichzeitig stellte er klar, Antisemitismus sei ihm "so fern wie kaum irgendetwas anderes".