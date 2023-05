Seit Dienstag steht es endgültig fest: Die Unterhaltungssendung "live nach neun" soll nur noch bis Ende 2023 laufen. Einsparungen beim linearen Fernsehen sollen der Grund sein, wie die ARD-Verantwortlichen in einem Statement erklären.

Das Format "Live nach Neun" verschwindet nach Ende 2023 aus dem Vormittagsprogramm im Ersten. Das beschlossen die Verantwortlichen im Rahmen einer Videoprogrammkonferenz am Dienstag, heißt es vonseiten des Senders. Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin, blickt auf die junge Geschichte der Sendung, die erstmals am 14. Mai 2018 lief und vom WDR verantwortet wird: "'Live nach Neun' hat fünf Jahre lang mit einem Mix aus Gesprächen, emotionalen Themen, Service und Nachrichten die Stunde wochentags ab neun Uhr morgens im Ersten geprägt", resümiert sie in einer Pressemitteilung und betont: "Für die engagierte Arbeit und die immer aktuelle Berichterstattung nah an den Menschen bedanken wir uns bei dem gesamten Team vor und hinter der Kamera".

Laut ARD-Chefredakteur Oliver Köhr befinde sich der Sender mitten in einer Neustrukturierungsphase, die nicht ohne Einsparungen im linearen Programmbudget auskomme, um die notwendigen Umschichtungen in der ARD-Mediathek zu ermöglichen. "Deshalb können wir uns leider nicht mehr alles in vollem Umfang leisten, was wir derzeit im Ersten anbieten, und müssen ab dem kommenden Jahr schweren Herzens ein beliebtes tägliches Programm einstellen", erklärt Köhr.

Die ARD spart beim linearen Programm

Auch der WDR-Programmdirektor für den Bereich "Information, Fiktion und Unterhaltung", Jörg Schönenborn, verabschiedet sich schweren Herzens vom Format: "Die Redaktion hat fünf Jahre lang an jedem Werktagmorgen mit Energie und Herzblut tolles Programm gemacht", lobt er das Team und bedankt sich. "Gefallen hat mir in der Sendung der Blick auf die Menschen in allen Regionen des Landes, West und Ost, Nord und Süd". Die Sendung habe Menschen abgebildet, wie sie sind und das Leben wie es ist. Er bedauere es sehr, dass man dieses Fernsehkapitel jetzt schließen müsse. "Gleichzeitig sehe ich, dass wir unsere Kraft noch stärker auf die Mediathek richten müssen", erklärt Schönenborn.

Von den Moderatorinnen und Moderatoren vor der Kamera, Isabel Varell, Tim Schreder, Alina Stiegler, Marco Lombardo, Anne Willmes, Peter Großmann und Julia Schöning, hat sich bislang noch niemand zur Absetzung geäußert. Wie die Unterhaltungssendung am Morgen ersetzt werden soll, steht derzeit noch nicht fest.