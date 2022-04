Da ist sie, die Skandalmeldung: "Exorzismus am Traumstrand der Realitystars!" Das schlägt dem Fass tatsächlich die Krone ins Gesicht, was da in Episode drei passierte. Nach den üblichen Beleidigungen und erotischen Abenteuern im Grenzbereich wurde live und in Farbe (und zwar in Pink) der Teufel ausgetrieben!

Die durch die Hölle gehen. Geiler Film. Glaubt man dem, was Neuinsulanerin Chethrin Schulze bei "Kampf der Realitystars" zum Besten gab, dann ist das, was einst Robert De Niro und Christopher Walken in dem Hollywood-Meisterwerk von 1978 erlebten, Pillepalle gegen das, was sich unter der Regie von RTLZWEI am thailändischen Traumbeach abspielt. "Ich bin in der Hölle angekommen. Und sie ist der Teufel."

"Sie", also der Teufel, ist Elena Miras. Okay, das mag schon der eine oder die andere auch gedacht haben, aber um die Erkenntnis des Frl. Schulze zu verstehen, bedarf es Thrash-TV-Insiderwissen. Aaaaalso: Die beiden gleichaltrigen Reality-... nun ja, ... -Stars haben sich 2017 bei "Love Island" kennen- und hassengelernt. Chethrin, die 2013 mal "Bild"-Girl, 2016 Sechste bei "Curvy Supermodel" und 2018 Zweite bei "Promi Big Brother" war, konnte auf der Liebesinsel diverse Dinge nicht verknusen. Zum Beispiel, dass Miras nicht nur die Staffel, sondern danach auch das Herz von Chethrins Staffel-Partner gewann. Vor allem aber, dass dieser (für die Chronisten: Mike Heiter) nicht nur mit Chethrin Schluss, sondern auch Elena ein Kind machte.

Elena Miras kriegt - fast - das große Kotzen

Immerhin, die herzliche Antipathie ist beiderseitig. "Logisch muss ich kotzen bei ihrem Anblick", gab Elena Miras zu, nachdem die Erzfeindin gestrandet war. Und zwar ahnungslos: "Wenn ich das gewusst hätte ... RTLZWEI, das ist eine krass ekelhafte Aktion von euch", machte Chethrin aus ihrem Herzen keine Mördergrube.

Einige konnten dem Drama dennoch Positives abgewinnen. Ex-It-Girl Nina Kristin Fiutak erkannte grinsend: "Tessa ist jetzt absolut safe. Denn Elena hat eine neue Feindin!" Zudem waren Jan Leyks tiefste Wünsche erhört worden: "Ich hab kein Bock auf so'n ultralangweiligen Tag." Denn wahrlich: Mit der Harmonie war's vorbei.

Der Stress der zickenden Intimfeindinnen eskalierte gar nicht mal so langsam. "Ich bin in der Hölle angekommen. Und sie ist der Teufel", schüttete Chethrin der Leidensgenossin Tessa Bergmeier ihr klammes Herz aus. "Die ist voller Neid. Sie wär gern wie ich", analysierte wiederum Elena die Konkurrentin.

Die Rich Nana hat "komplett einen am Helm"

Beinahe ging unter, dass es noch einen weiteren Neuzugang gab. Aber nur beinahe. Zum übersehen werden schillert Rich Nana, noch weniger bekannt als Diana Foster, einfach zu sehr. "Hello Bitches, eure Mama kommt", verkündete sie, als sie - mit zwei Flaschen Alkohol ausgestattet - den ersten Fuß auf den roten Landesteg setzte. "Ich bin Rapperin und total gaga", stellte sie sich den Sala-Bewohnern, vor und zumindest Letzteres glaubte Jan Leyk sofort: "Die hat komplett einen am Helm."

Stimmt. Die gebürtige Tschechin, mittlerweile Wahlschweizerin, ist ehemalige Stripteasetänzerin, wurde dann zweifache Millionärsgattin und auch zweifache -witwe und beschloss mit 66 Jahren zu rappen. Das war vor zwei Jahren, und sie landete mit "Papi Chulo" sogar einen kleinen Hit. Das alles sollte man auch den Sala-Bewohnern erzählen, die meisten hatten von Rich Nana noch nie gehört.

Schäfer Heinrich Gersmeier natürlich auch nicht. So schnell vergessen wird er die Schrille dafür nicht mehr. "Der Schäfer muss raus", meinte die "Rapperin" schon, kaum hatte man einander erstmals gesehen.

Ex-Richter Schill lutscht gnadenlos am Frauenfruß

Auch für Mike Cees' Probleme blieb diesmal kaum (Sende-)Zeit. Gut so, denn damit hatten schon die RTLZWEI-Insulaner gehörig Last. Denn Mike hatte beschlossen, über das Format mit seiner Noch-Ehefrau Michelle zu kommunizieren - in echt ist er ja daheim ausgezogen. Also drückte er jedem Mitspieler seine ewig gleiche Litanei rein - und alle hatten null Bock darauf. Heinrich verweigerte sich total und sagte keinen einzigen Ton.

Dafür sprach Ronald Schill gnadenlos Tacheles. "Du hast narzisstische Tendenzen, deine Ehe ist zerrüttet, Versöhnungschance unter 50 Prozent." Genau das, was der Skandalgarant der letzten "Sommerhaus der Stars"-Staffel nicht hören wollte: "Das Gespräch war unschön."

Unschön. Das trifft auch das, was Ronald Schill dann unter dem Einfluss des Vollmondes bei der Pool Party trieb. Er machte auf Pedikürfischchen und lutschte Nina Kristin ausgiebig den Fuß. Kein Witz. "Bjäch", dachte Elena und sprach, "das war das Ekelhafteste, was ich je sah." Der Richter bat um Entschuldigung: "Ich bin halt romantisch. ich schau auch jeden Porno zu Ende und hoffe auf die Hochzeit."

Chethrin Schulze teilt aus: "Ich verabscheue diesen Menschen!"

Wer zu sexy ist, wird auch nicht froh. Bei der Wahl des "sexiesten Realitystars" wurden Elena und Chethrin an die Spitze gewählt. Elena akzeptierte die Krone huldvoll, Chethrin lederte missgünstig: "Kann mir keiner erzählen, dass die Ghettobraut heißer ist als ich."

Keine guten Vorzeichen also für den Wellnessabend à deux. Den gab es als Belohnung, Chethrin fasste es aber als Bestrafung auf und ging hoch wie ein Zäpfchen: "Geht's noch? Das mach ich nicht", wütete sie gegen die Produktion. "Ich werde jetzt nicht euch die Quote retten und mit der ne romantische Nacht verbringen. Ich verabscheue diesen Menschen. Ich musste mit der schon mal drei Monate verbringen und brauchte danach psychologische Betreuung."

Sie wollte gehen, genau. Aber Ronald Schill, Jan Leyk und Yasin Mohamend, die auf sie einredeten wie "auf nen lahmen Gaul" (O-Ton Schill), konnten das Schlimmste verhindern. Cethrin zog mit Elena in den pinkfarbenen Wellnessbereich.

Aus für Mike Cees und Enrico Elia

Dort geschah das, was als "Wunder von Thailand" in die Trash-TV-Geschichte einziehen wird: die Versöhnung von Elena und Chethrin. Denn plötzlich plauderten die beiden, lachten miteinander, lästerten gemeinsam über den gemeinsamen Ex. Und - der ultimative Vertrauensbeweis - sie lackiertern einander die Fingernägel! Was Pater Merrin ( Max von Sydow) in "Der Exorzist" (1973) nur unzureichend gelang, schafften RTLZWEI und Chethrin Schulze mühelos und lediglich dank einiger Plüschkissen und eines Bisschens Alkohol: die Teufelsaustreibung der Elena Miras. Chethrin am anderen Morgen: "Ich bin erleichtert über die Aussprache. Elena war plötzlich ganz menschlich, gar nicht mehr teuflisch."

Da war die Freude bei den Mitspielern ungefähr so groß wie der Unglaube, dass der "Friede von Ko Phuket" ewig währen wird. Schon abgelaufen ist die Zeit dagegen für Mike Cees und "Reality-Praktikant" Enrico Elia. Der eine wurde von den beiden Neuinsulanern nach Hause zur Noch-Frau geschickt, den anderen erlöste die Gruppe mit sechs von neun Stimmen von seinem Realitystar-Leiden.