Fitness-Studios müssen nicht immer sein - das findet auch Schauspielerin Elena Uhlig, die ab Montag, 22. August, neben Dr. Johannes Wimmer im neuen ARD-Nachmittagsmagazin "Leichter leben" zu sehen ist. "Es gibt so viele Möglichkeiten, um in Bewegung zu bleiben und aktiv zu sein", erklärt sie.

Im neuen Wissensmagazin "Leichter leben" (ab Montag, 22. August, ARD, 14.10 Uhr) spricht Schauspielerin und Moderatorin Elena Uhlig unter anderem über Gesundheit, Sport und Wohlbefinden. Mit Dr. Johannes Wimmer klärt sie über medizinische Mythen auf, beide geben Tipps und Tricks für den Alltag weiter. Auch privat ist die gebürtige Düsseldorferin gerne in Bewegung - vor allem mit ihrer Familie. "Was wir nicht gemeinsam machen, ist Sport. Klar, wir gehen gerne wandern, wir schwimmen oder fahren ans Meer - aber Sport ist in dem Zusammenhang eher ein komisches Wort", verrät sie im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau. Doch nicht mit dem Wort "Sport" fremdelt die 47-Jährige so ein wenig.

Den Fitnessstudios hat Elena Uhlig vor Jahren abgeschworen. "Wenn ich mich bewegen will, kann ich an der Isar spazieren gehen, Fahrrad fahren oder schwimmen. Man kann selbst das Treppenhaus rauf- und runtergehen, weil man die Butter vergessen hat." Zudem gebe es verschiedene Möglichkeiten, um fit und in Bewegung zu bleiben. "Aber dafür brauche ich doch nicht ins Fitnessstudio zu gehen. Das ist Quatsch."

Ein weiterer Grund, warum die Lebenspartnerin von Fritz Karl nicht in Fitnessstudios gehe, ist ihr durchgeplanter Arbeitstag: "Natürlich möchte ich mich bewegen, fit halten und meinem Körper etwas Gutes tun, aber ich habe nicht jeden Tag eine Stunde Zeit, um ins Fitnessstudio zu gehen."