Als Elfie und Eddie sind Millie Bobby Brown und Joseph Quinn derzeit in aller Munde: Seit wenigen Tagen ist das Finale der vierten Staffel "Stranger Things" bei Netflix verfügbar. Wer die Schauspielstars schon immer einmal im echten Leben treffen wollte, bekommt nun die Gelegenheit dazu.

Die Faszination um "Stranger Things" findet kein Ende. Ab sofort stehen die vorerst letzten beiden Episoden der Mystery-Serie zum Abruf auf Netflix bereit. Fans der Figuren Eleven (Spitzname: Elfie) und Eddie haben nun einen besonderen Grund zur Freude: Auf ihrer Werbetour durch Europa machen die Schauspielerin Millie Bobby Brown und ihr Kollege Joseph Quinn in Deutschland Halt. Am Samstag, 16. Juli, sind die beiden auf der "German Comic Con" auf der Messe Dortmund anzutreffen.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Events "Family Day - Limited Edition" statt. Neben zahlreichen Bühnenprogrammen, Q&A Panels, Tanz-Acts und Cosplay Roundtables wird es auch einige Angebote speziell für Kinder geben. Weitere prominente Gäste sind unter anderem Jack Gleeson ("Game of Thrones"), Scott Adkins ("The Expendables 2"), WWE-Kämpfer und Schauspieler Stephen Amell ("Arrow") und Danielle Tabor, die in "Harry Potter und der Stein der Weisen" die Rolle von Angelina Johnson spielte.

"Stranger Things"-Finale bietet zwei XXL-Episoden

In den finalen Episoden der vierten Staffel "Stranger Things" erwartet Fans eine Extraportion Spannung und die Antwort auf einige drängende Fragen: Wird Elfie ihre Kräfte wiedererlangen? Können die Jugendlichen das Böse in Gestalt von Vecna besiegen? Und werden Joyce (Winona Ryder), Hopper (David Harbour) und Murray ( Brett Gelman) erfolgreich aus dem russischen Gefängnis fliehen?

Die Auflösung erwartet Zuschauerinnen und Zuschauer in den 85 und 150 Minuten langen Abschlussepisoden von Staffel vier. Anfang Juni stellten die ersten Episoden der Staffel einen neuen Rekord für das erfolgreichste Premierenwochenende aller englischsprachigen Netflix-Serien auf. Zuvor hatte die Bestmarke die zweite Staffel der Herzschmerz-Serie "Bridgerton" inne.