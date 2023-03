Die elfjährige Fia trieb den "The Voice Kids"-Coaches mit ihrem Auftritt bei den ersten Blind Auditions Tränen in die Augen. Das Mädchen performt den Jessi J.-Hit "Flashlight" zusätzlich in englischer Gebärdensprache - einem für sie besonderen Menschen zuliebe ...

"Dieses Konzept sorgt immer wieder für Nervenkitzel", schwärmt Sängerin Lena Meyer-Landrut über die Blind Auditions von "The Voice Kids" im Interview angesichts des Staffelstarts am Freitag, 10. März, 20.15 Uhr, SAT.1. Und gleich die Auftaktshow der elften Staffel hat es in sich, wie SAT.1 vorab durchsickern ließ. Die elfjährige Fia aus Berlin verzauberte die Coaches bei der Aufzeichnung nicht nur mit ihrer Stimme, sie singt buchstäblich auch mit ihren Händen. In englischer Gebärdensprache widmet sie ihren Auftritt einem für sie ganz besonderen Menschen: "Ich mache das für meine kleine Schwester Emilia, die nicht reden kann", erklärt sie den staunenden Juroren. "Für sie habe ich angefangen, die Gebärdensprache zu lernen." Seitdem singe sie sozusagen zweisprachig - so auch den Jessi J.-Hit "Flashlight".

Fias Auftritt berührt das Publikum und die Coaches. Besonders Meyer-Landrut scheint von ihrer Geschichte ergriffen: "Ich weiß gar nicht, warum ich nicht aufhören kann, zu weinen. Aber das hat mich sehr berührt. Fia hat eine ganz tolle Aura und große Persönlichkeit", schluchzt die 31-Jährige unter Tränen. Ihr Kollege Wincent Weiss knüpft an das Lob an: "Fias Auftritt ist so besonders und schwer zugleich." Schließlich müsse sie den Text doppelt auswendig lernen. "Sie hat den Song mit unheimlich viel Gefühl performt", erkennt er ihre Leistung an. Er habe so etwas bei "The Voice Kids" zuvor noch nie gesehen.

Meyer-Landrut: "Spüre eine größere Verantwortung den Kids gegnüber"

Die einzige Frau in der buzzernden Männerrunde sieht sich mittlerweile als irgendetwas zwischen Schwester, Mutter und Freundin gegenüber den Talenten, wie sie verrät. "Es geht um das Erlebnis, um die Erfahrung, hier in der Show dabei gewesen zu sein", betonte sie im Interview. Sie muss es ja wissen, ist sie doch die dienstälteste Jurorin des Formats. Sie war von Beginn an dabei, nahm sich zwischendurch jedoch eine Pause. In der Zeit sei sie "zehn Jahre älter geworden, und da kommt natürlich eine Menge Erfahrung mit dazu".

Jetzt könne sie ganz anders für die Kinder da sein. "Als 20-Jährige habe ich die Bedeutung nicht so wahrgenommen, wie ich sie jetzt empfinde", blickt die einstige ESC-Gewinnerin auf ihre Anfänge bei "The Voice Kids" zurück. Nun spüre sie auch eine größere Verantwortung den Kids gegenüber.

Ob Fia schließlich von Meyer-Landruts Erfahrung profitieren kann oder sich doch für einen anderen Drehstuhl entscheidet, bleibt abzuwarten. Wer von den Coaches, Alvaro Soler, Wincent Weiss oder Michi Beck und Smudo, buzzert und dreht sich um? Neben der Elfjährigen performen in der ersten Show die jungen Künstler Mia K. (12) aus Maulbronn, Joyce (10) aus Ober-Ramstadt, Ole (9) aus Gießen, Amelie (15) aus Körperich und Damian B. (11) aus Wiesbaden. Auch Dilara (12) aus Regensburg, Ellice (15) aus Fürstenwalde sowie die Geschwister Anna A. (15) und David (13) aus Chemnitz trauen sich auf die große Bühne.

"The Voice Kids" (SAT.1) ist im Online-Livestream über das Untertitelsymbol in der Steuerungsleiste oder im TV-Signal über die Teletext-Seite 149 auch für gehörlose und schwerhörige Menschen mit Untertitel zu sehen.