Er habe lange Zeit einen "Kampf mit dem eigenen Körper" geführt, fühle sich jetzt aber wohl: Bei Instagram postete Schauspieler Elliot Page ein Oben-Ohne-Foto, auf dem zwei Narben in Brusthöhe zu sehen sind. Ein Bild, das für sich spricht: Der "Juno"-Star, der sich 2020 als Transgender outete, drückt damit seine Dankbarkeit dafür aus, wie er sich heute fühlt.

Früher hätte er gerade im Sommer unter Dysphorie gelitten, weil seine eigene Vorstellung von seinem Geschlecht nicht zu seinem Aussehen passten: "Keine Schichten, nur ein T-Shirt - oder Schichten und ach so verschwitzt - ständig nach unten schauend, mein übergroßes T-Shirt nachjustierend", lauten die ersten Zeilen der Bildunterschrift. In den vergangenen Jahren habe sich nun einiges geändert: "Es fühlt sich jetzt so verdammt gut an, in der Sonne zu baden", freut sich Page.

"Ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper fühle", schwärmte der Hollywood-Star weiter. Er freue sich darauf, bald mehr von seiner Reise zu erzählen, kündigte Page an und bezog sich dabei auf seine Memoiren "Pageboy", die am 6. Juni erscheinen sollen. Mit einem vielsagenden "#transjoy" beendet er schließlich sein schriftliches Plädoyer auf Instagram.

Elliot Page über sein Outing: "Ich glaube, es hat mich besser gemacht"

Bereits zu Beginn des Jahres gab er einen ersten Vorgeschmack auf das kommende Buch: Page enthüllte das Cover, das ihn ganz schlicht in einem weißen Tank-Top, einer lässigen Jeans und mit Halskette zeigt. "Ein Buch zu schreiben, kam mir im Laufe der Jahre ein paar Mal in den Sinn, aber es hat sich nie richtig angefühlt und ehrlich gesagt, es fühlte sich nicht möglich an", erklärte sich der Schauspieler auf Instagram. "Ich konnte kaum stillsitzen, geschweige denn mich lange genug konzentrieren, um eine solche Aufgabe abzuschließen", gestand er.

Heute konne er stolz behaupten, dass er "mit sich selbst zusammen sein kann, in diesem Körper". Jetzt könne er vorwärtskommen. "Ich glaube, es hat mich in so vielen Bereichen besser gemacht. Als Mensch, als Freund, in Beziehungen", erklärte der "Umbrella Academy"-Star.