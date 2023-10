Seit seiner Übernahme von X, ehemals Twitter, sorgt Elon Musk für eine Veränderung nach der anderen. Nicht alle rufen Wohlwollen hervor. Nun werden erste Nutzer in Neuseeland und auf den Philippinen zur Kasse gebeten.

Neuer Name, neues Logo - und jetzt auch noch Gebühren. Seit Unternehmer Elon Musk 2022 Twitter kaufte, blieb beim Kurznachrichtendienst kein Stein auf dem anderen. Nun müssen sich die Nutzerinnen und Nutzer des X umgetauften sozialen Netzwerks auf weitere einschneidende Änderungen gefasst machen: Musk führt weltweite Einschränkungen für die Gratis-Nutzer ein.

In Neuseeland und auf den Philippinen können neue Nutzer erst dann Beiträge veröffentlichen oder Posts anderer Menschen verbreiten, wenn sie eine Gebühr von einem US-Dollar bezahlen. Will man in diesen Ländern X weiterhin kostenlos nutzen, ist man mit einem passiven Nutzer gleichzusetzen: Man kann nur Beiträge lesen, Videos ansehen und anderen Profilen folgen.

Nicht die erste Einschränkung von Elon Musk

Aber warum werden diese Beschränkungen eingeführt? Wie X mitteilte, soll mit dieser Strategie gegen Bots und Nutzer vorgegangen werden, die Spam-Nachrichten auf der Plattform verbreiten. Sobald die ersten Ergebnisse zu sehen seien, werde darüber informiert.

Neben Bots, also automatisierten Fake-Accounts, ist der Werbemarkt ein weiteres großes Problem bei X. Als Reaktion auf die drastischen Einbußen seit seiner Übernahme setzt Musk verstärkt auf Abo-Modelle. Unter anderem ließ er die Anzahl von Beiträgen limitieren, die Nutzer pro Tage ohne die Abo-Gebühren von 9,50 US-Dollar im Monat sehen können. Bereits vor einigen Wochen kündigte Musk an, X würde sich so entwickeln, dass zukünftig eine kleine Gebühr für die Nutzer anfalle.