ARD und ZDF bauen ihr gemeinsames Streaming-Angebot aus. Im Fokus steht dabei aktuell das KiKA-Angebot für Kinder.

Es ist ein weiterer Schritt in Richtung eines gemeinsamen Streaming-Netzwerks: Die Produktionen des öffentlich-rechtlichen Kinderkanals KiKA werden künftig auch in den Mediatheken von ARD und ZDF abrufbar sein. Dies teilten die Sender in einer gemeinsamen Presseerklärung am Mittwoch mit. Die Neuerung umfasst alle Programm-Angebote des Senders, von Vorschulformaten wie "KiKANINCHEN" über Animationsserien für Schulkinder wie "Die Schlümpfe" bis hin zu Wissensformaten und Magazinen wie "KiKA LIVE".

Abrufbar sind die Sendungen dabei nicht nur auf den Websites www.ardmediathek.de und www.zdf.de, sondern auch in den dazugehörigen Apps und HbbTV-Angeboten. Zu finden sind die Sendungen entweder über die Startseite der geschützten Kinderbereiche, sondern auch über die allgemeine Suchfunktion.

ARD-Inhalte künftig auch in der ZDFmediathek

"Der KiKA erfüllt mit seinem auf Kinder zugeschnittenen Angebot einen wichtigen Auftrag", sagt ZDF-Intendant Norbert Himmler: "Gerade für die Jüngsten in unserer Gesellschaft sind gut kuratierte öffentlich-rechtlichen Inhalte von enormer Bedeutung." Auch die MDR-Intendantin Karola Wille unterstreicht die Bedeutung des Kinderkanals als "Gütesiegel": "Eltern vertrauen dieser Orientierungsmarke, denn sie wissen um die Qualität und die Vielfalt der Inhalte."

Die bisherigen KiKA-Kanäle, vom linearen TV über die Website www.kika.de bis hin zu den Applikationen KiKA-Player und der KiKA-Quiz-App bleiben, laut der KiKA-Programmgeschäftsführerin Astrid Plenk, bestehen. Als zusätzliche Neuerung sollen im Laufe des Jahres 2023 auch die ARD-Kinderinhalte in der ZDFmediathek und ZDF-Kinderinhalte in der ARD-Mediathek auffindbar sein. KiKA ging am 1. Januar 1997 auf Sendung und bietet ein zielgruppenorientiertes Programm für Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen drei und 13 Jahren.