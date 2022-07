In dem Film "Elvis" von Baz Luhrmann ist Shonka Dukureh derzeit im Kino zu sehen. Nun ist die US-amerikanische Schauspielerin im Alter von nur 44 Jahren gestorben.

Sie spielt Big Mama Thornton: Seit Ende Juni ist Shonka Dukureh in dem Kinofilm "Elvis" von Baz Luhrmann zu sehen. Am Donnerstag ist die Schauspielerin im Alter von nur 44 Jahren gestorben. Dies bestätigte die Polizei von Nashville im US-Staat Tennessee auf Twitter: "Bei dem heutigen Tod der Schauspielerin Shonka Dukureh, 44, die Big Mama Thornton in dem diesjährigen 'Elvis'-Film darstellte, ist kein Verbrechen erkennbar", heißt es in dem entsprechenden Tweet: "Dukureh, eine Absolventin der Fisk University, wurde tot im Schlafzimmer ihrer Wohnung am Kothe Way aufgefunden, die sie mit ihren zwei kleinen Kindern teilte."

BREAKING: No foul play is evident in today's death of actress Shonka Dukureh, 44, who portrayed Big Mama Thornton in this year's Elvis movie. Dukureh, a Fisk Univ graduate, was found dead in the bedroom of her Kothe Way apt that she shared with her 2 young children. — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) July 21, 2022

Eines der Kinder, so berichtet die lokale Tageszeitung "The Tennessean", habe Dukureh nicht ansprechbar vorgefunden. Es sei zu einem Nachbarn geeilt, der gegen 9.30 Uhr den Notruf wählte. Die Todesursache wird derzeit noch ermittelt. Shonka Dukureh hatte ursprünglich als Lehrerin gearbeitet, ehe sie Schauspielerin wurde. Big Mama Thornton war ihre erste große Filmrolle. Neben der Schauspielerei war Dukureh als Musikerin tätig: Im Sommer wollte sie ein eigenes Studio-Album, eine "Hommage an das Blues-Musikgenre", wie sie es selbst beschrieb, veröffentlichen. Im April trat sie zudem zusammen mit Doja Cat beim Coachella Valley Music and Arts Festival in Kalifornien auf.