Als bösartige Chefredakteurin eines Modemagazins teilte Meryl Streep in der 2006 erschienen Komödie "Der Teufel trägt Prada" kräftig aus. Ihre Schauspielkollegin Emily Blunt erinnerte sich nun an die Dreharbeiten mit der Oscarpreisträgerin - und gestand, sich vor Streep gefürchtet zu haben.

Ein Modemagazin zu führen, ist kein Zuckerschlecken. Das machte Meryl Streep als Chefredakteurin Miranda Priestly in "Der Teufel trägt Prada" (2006) vom ersten Moment an klar - mit einem Blick, der die Zuschauer frösteln ließ. Doch Streep lehrte nicht nur das Publikum das Fürchten. Wie Emily Blunt, die in David Frankels Film Streeps Assistentin spielte, in der "Variety"-Talkshow "Actors on Actors" verriet, habe auch sie großen Respekt vor der dreifachen Oscar-Preisträgerin gehabt: "Sie ist fantastisch und war ein bisschen angsteinflößend in diesem Film."

Emily Blunt über Meryl Streep: "Es hat sie so unglücklich gemacht"

Blunt erklärte, dass die Rolle der Miranda Priestly einer der ersten Method-Acting-Versuche Streeps gewesen sei. Aus diesem Grund sei die von "Vogue"-Chefredakteurin Anna Wintour inspirierte Figur so authentisch gewesen. "Aber es hat sie so unglücklich gemacht, Miranda zu spielen", fügte Blunt hinzu.

Bereits 2021 hatte Streep selbst darüber gesprochen, wie schwierig die Dreharbeiten damals gefallen seien. "Es war furchtbar", sagte die heute 73-Jährige damals in einem Interview mit "Entertainment Weekly". Sie sei "deprimiert" gewesen, weil sie sich im Gegensatz zu ihren Co-Stars am Set stets zurückgezogen habe. An Method Acting habe Streep sich demnach nie wieder versucht.