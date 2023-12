Emma Watson wurde als Hermine Granger ("Harry Potter") weltberühmt. Wie sich der frühe Ruhm auf ihr Leben ausgewirkt hat und warum sie sich von der Schauspielerei zurückgezogen hat, verrät die heute 33-Jährige im Interview.

Im Alter von zehn Jahren setzte sie sich gegen 4.000 Mädchen durch und ergatterte die Rolle der Hermine Granger in den "Harry Potter"-Filmen. Es war der Beginn einer großen Schauspiel-Karriere. Heute zeigt sich die 33-Jährige aber erleichtert über ihre Auszeit von der Branche: "Ich bin einfach so froh, dass ich mich von der Schauspielerei zurückgezogen habe", erzählt sie im Interview mit der britischen "Vogue". Sie erlebe mehr Autonomie: "Ich bin so froh, dass ich mir erlaubt habe, dass die Dinge einfach mal unsortiert sind." Nichtsdestotrotz würde sie "all das, was ich gelernt habe, gegen nichts eintauschen."

Seit dem Frühjahr ist Watson wieder in den sozialen Medien aktiv. Auf Instagram postete sie mehrere professionelle Fotos und gewährte ihren Fans einen sehr privaten Einblick mit einem nachdenklichen Text zu ihrem 33. Geburtstag: "Ich habe mich aus meinem Leben zurückgezogen - ich habe surfen gelernt, ich bin geritten, ich habe viel Therapie gemacht."

Emma Watson über Erfolg und Scheitern

Watson ist davon überzeugt, dass kein Erfolg jemanden glücklich oder zufrieden machen werde, wenn man nicht leiden könne, wer man sei, oder genieße, was man tue, wenn niemand zusehe. "Immer wenn ich mich überfordert fühle, sage ich mir: 'Emma, mach einfach das Wesentliche." Vor allem die Zeit, als sie auf die 30 zuging, habe die Schauspielerin vor eine Herausforderung gestellt. "Ich befand mich in einem Moment echter Veränderung und dachte: 'Was ist hier los?'", erinnert sie sich im Interview.

Das Gespräch mit "Vogue" nutzte die Schauspielerin auch dazu, über nachhaltige Mode zu sprechen und Denkanstöße zu geben: Man müsse kein "perfekter Umweltschützer" sein, um seine Stimme zu erheben und etwas zu bewirken. "Perfektion ist der Feind von fast allem, was wichtig ist."

So vielseitig ist Emma Watson

Parallel zur Schauspielerei studierte Watson englische Literatur. Nach insgesamt acht "Harry Potter"-Filmen, basierend auf den Romanen der britischen Schriftstellerin Joanne K. Rowling, und weiteren Filmen war sie zuletzt in "Little Women" (2019) sowie dem TV-Special "Rückkehr nach Hogwarts" (Erstausstrahlung bei WOW) zu sehen. Inzwischen wechselte Watson auch hinter die Kamera und führte bei einem Werbefilm Regie. Laut "Vogue" will sie künftig auch kreatives Schreiben studieren.

"Da ich in einem Beruf tätig bin, der sich sehr schnell entwickelt, war die Entscheidung, mir Zeit für diese Dinge zu nehmen, eine sehr große Entscheidung", erklärt die 33-Jährige. Der Entschluss, zu schreiben und zu studieren und hinter die Kamera zu gehen, sei sehr erschreckend gewesen. Schließlich habe sie so etwas noch nie gemacht.