In der US-Serie "The Crowded Room" spielt Emmy Rossum die Mutter von Danny (Tom Holland), der nach einer Schießerei verhaftet wird. Wie schwierig ihr es fiel, die nötige Distanz zu wahren, erzählt die 36-Jährige im Interview.

Es gibt Neues für Fans von True-Crime-Dramen und Psycho-Thrillern: In der US-Serie "The Crowded Room" (zu sehen auf Apple TV+), die auf der wahren Geschichte des angeklagten Mörders Billy Milligan beruht, ist nichts so wie es scheint. Neben "Spiderman"-Held Tom Holland und "Mean Girls"-Darstellerin Amanda Seyfried wird auch US-Star Emmy Rossum in den insgesamt zehn Episoden eine der Hauptrollen spielen. Rossum, die bereits in jungen Jahren durch "Das Phantom der Oper" und "Shameless" berühmt wurde, schlüpft in "The Crowded Room" in die Rolle der Candy Sullivan, die mit Sohn Danny ( Tom Holland) eine komplizierte Beziehung führt. Im Interview verrät Emmy Rossum nun, dass sie lange Zeit Schwierigkeiten hatte, sich mit ihrer Rolle identifizieren zu können.

"Sie ist mit 25 Jahren eine sehr junge Mutter und arbeitet nebenbei als Barkeeperin und Krankenschwester. Vor allem die Mutter-Sohn-Beziehung war sehr schwierig, zu spielen", sagt die 36-Jährige. "Candy ist das komplette Gegenteil von mir und sie lebt in völlig anderen Familienverhältnissen. Sie behält jede Menge für sich und lebt wie gefangen in ihrer eigenen Schweigsamkeit. Das war emotional sehr anstrengend für mich. Es war auch schwierig, den ganzen Ballast am Ende eines Drehtages loszulassen."

"Ich weiß, was es heißt, bedingungslos zu lieben"

Zu Hause aufgefangen wird Emmy Rossum von ihrer Familie - allen voran Ehemann Sam Esmail. Mit ihm ist sie seit 2017 glücklich verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder. Tochter Samantha kam im Mai 2021 zur Welt - ihr Sohn folgte erst vor wenigen Monaten im April 2023. Im Interview sagt die Schauspielerin jetzt voller Stolz: "Ich weiß, was es heißt, bedingungslos zu lieben. Während ich in der Serie eine immer größere Distanz zu meinem Sohn aufbaue und wir vieles voreinander geheim halten, versuche ich in meinem wahren Leben, die Menschen, die ich liebe, mit allen Mitteln zu beschützen."

Durch ihre Rolle in "Crowded Room" habe sie gelernt, "mehr Empathie für solche Menschen aufzubringen. Ich weiß, dass manchmal auch die vermeintlich besten Menschen schlimme Dinge tun".