Heidi Klums Nachwuchs wird flügge: Leni Klum, inzwischen selbst als Model aktiv, zieht aus dem Haus ihrer Mutter aus. Mit einem ganz besonderen Social-Media-Beitrag nahm die GNTM-Jurorin nun Abschied von ihrer Tochter.

Mit dem Auszug aus dem Elternhaus beginnt für Kinder ein neuer Lebensabschnitt, Eltern reagieren oft melancholisch. Bei Topmodel Heidi Klum ist das nicht anders. In einem emotionalen Instagram-Post verabschiedet sich die GNTM-Jurorin von Tochter Leni, mit 18 Jahren inzwischen selbst erfolgreiches Model, die fortan noch mehr auf eigenen Beinen stehen wird. "Heute ist dein großer Umzug zum College", verkündet Mutter Heidi neben einem alten Bild, das sie selbst auf dem Laufsteg einer Victoria's-Secret-Fashionshow zeigt - mit sich leicht abzeichnendem Babybauch.

"Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass dieses Foto aufgenommen wurde, während ich im vierten Monat schwanger war und du sicher und geborgen in meinem Bauch warst", schreibt die 49-Jährige. Die Ehefrau des Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz wünsche sich immer noch manchmal, sie könne Leni so nah bei sich haben, "aber ich weiß, dass es jetzt Zeit für dich ist, deine Flügel auszubreiten und zu fliegen", ergänzt die Wahlamerikanerin. "Fliege, sei sicher und leuchte hell."

Zwar ist Leni Klum, die im Juni dieses Jahres ihren Schulabschluss feierte, bereits als Model in die Fußstapfen ihrer Mutter getreten, doch für die Zukunft hat sie andere Pläne. Gegenüber "Bild" erklärte sie: "Ich hoffe, einen Abschluss in Innenarchitektur zu bekommen und dann Inneneinrichtungen zu entwerfen." Sollte das klappen, hat die 18-Jährige bereits ein erstes Projekt im Blick: das Haus von Mutter Heidi. Dieses sehe "kunterbunt aus. Wie in einem Museum, das von Pippi Langstrumpf eingerichtet wurde". Leni bevorzuge die Einrichtung hingegen eher "clean".