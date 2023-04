In Karlstadt in der Nähe von Würzburg geht an Tag 5 eine feuchtfröhliche "Dinner"-Woche zu Ende, bei der fünf neue Freundschaften geschlossen wurden. Allen ist klar: Es wird ein emotionaler Abend bei Lisa Marie - und es werden wieder viele Weinflaschen geleert.

"Vielleicht denken sie ja, so eine Lehrerin, die wird schon nicht so gut kochen können", hat Finalgastgeberin Lisa Marie (29) die Hoffnung auf niedrige Erwartungen. Die kühlenden Augenpads sollen die Folgen der vergangenen kurzen Nächte beseitigen, denn die Würzburger "Das perfekte Dinner"-Truppe feiert gerne lang. "Alkohol war öfter Bestandteil unserer Abende" - und wird es auch heute sein. "Meine Geheimzutaten: neben Butter Wein", geizt Lisa Marie schon beim Kochen nicht mit den Prozenten. Ihre Teilnahme war ein langgehegter Lebenstraum: "Jetzt, wo ich es miterlebe, ist es noch viel schöner als ich es mir erträumt hätte." In den drei Gängen präsentiert sie unter dem Motto "Herzensküche" ihre Lieblingsgerichte. In der Vorspeise lässt die 29-Jährige heiß und kalt aufeinandertreffen, im Hauptgang Rind und Rotwein und beim Dessert Schokolade und Beere. "Wir haben an jedem Abend gefühlt hundertmal angestoßen", hängt Yannick (32) die Woche in den Knochen. "Es wird ein emotionaler Abend, weil wir uns alle lieben", ist Patrick (31) traurig, dass die Fünf heute zum letzten Mal an einem Tisch sitzen. Roulade spaltet "Dinner"-Runde Wie abgemacht tauchen alle mit Augenpads auf - der Abend kann schließlich wieder lang werden. Während Lisa Marie ihre Vorspeise zubereitet, spitzt Yannick ungeduldig zur Küchentür herein: "Darf ich schon mal eine Weinflasche haben?" Also erst mal anstoßen, bevor es die Pastinaken-Maronen-Suppe und Salat gibt. "Das mit dem schlecht essen klappt die Woche nicht so richtig", lacht Alex (39). Es folgt der Hauptgang: Rinder-Rouladen mit selbstgemachten Spätzle, Blaukraut und Möhrchen. Patrick ist der gut bürgerliche Teller nicht filigran genug: "Vielleicht hätte man das anders anrichten können." Annette (60) hätte niemals selbst Rouladen serviert: "Für mich ist Roulade ein Angstgegner." Ihre Befürchtung bewahrheitet sich: "Sie ist zerfallen und war immer noch trocken." Yannick, der zehn Jahre keine Rouladen gegessen hat, schmeckt's: "Ich fand es sehr lecker." Alex schwärmt von Dessert: "Super geiles Schoko-Mousse" "Ich wollte, dass das der schönste Abschluss ist, den ich auf den Teller bringen kann", gibt sich Lisa Marie beim Heidelbeer-Joghurt-Törtchen und der Schokoladen-Mousse besonders Mühe. "Es war von der Konsistenz perfekt", schwärmt Alex vom Mousse. "Es war für mich ein super geiles Schoko-Mousse." Die andere Komponente überzeugt Patrick leider nicht: "Was ich sehr schade fand, dass dieses Törtchen keinen Geschmack hatte." "Sie hat Herzensküche gesagt, sie hat Herzensküche geliefert", fasst Yannick den Abend zusammen. Annette nickt: "Es war nicht das perfekte Dinner, aber es war ein Herzens-Dinner." Lisa Marie landet mit 33 Punkten auf dem zweiten Platz, Annette geht mit 35 Punkten als Wochensiegerin nach Hause. Und dann fließen doch noch bei allen die Tränen, weil die schöne Woche jetzt vorbei ist. Aber: "Wir haben uns schon wieder verabredet. Wir bleiben zusammen! Wir sind die perfekte Dinner-Woche-Gruppe!" Darauf erst einmal ein Glas Wein!