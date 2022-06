Ein Hollywoodstar im Weißen Haus: Matthew McConaughey reicht es mit den laxen Waffengesetzen in den USA. In seiner Geburtsstadt lief ein junger Täter an einer Grundschule Amok.

In den USA ist die Debatte über härtere Waffengesetze nach mehreren Schießereien und Amokläufen neu entflammt - auch in Matthew McConaugheys Geburtsstadt. Der Hollywoodstar, selbst Waffenbesitzer, setzte sich in einem eindringlichen Statement im Weißen Haus nun für härtere Gesetze ein.