Prinzessin Peach muss nicht mehr gerettet werden, sondern wird selbst zur Heldin. Am 22. März 2024 übernimmt sie die Hauptrolle in "Princess Peach: Showtime".

Showtime für die Prinzessin Peach! Seit Jahrzehnten führt das Blaublut ein Dasein als ewig Hilflose, die von Kumpel Mario meist aus den Fängen ihres Entführers Bowser befreit werden muss. Nun feiert die Blondine ihr Debüt als Titelheldin in "Princess Peach Showtime". Der Exklusivtitel erscheint am 22. März 2024 für die Nintendo Switch.

Die Show beginnt auf der Bühne des Funkeltheaters. Doch die Vorstellung wird von der Antagonistin Grape und ihrer Sauertruppe kurzerhand übernommen. Gemeinsam mit Stella, einem kleinen Stern, der als Wächter des Theaters fungiert, wirft sich Peach in den Kulturkampf, um die Show zu retten. Und damit natürlich auch die Theaterwelt ...

Kung-Fu-Prinzessin und diverse Remakes

Der Clou am Gameplay: Prinzessin Peach kann auf den Theaterkostümfundus zugreifen. Mit den unterschiedlichen Verkleidungen gehen auch spezielle Fähigkeiten einher, sodass die adelige Akteurin ihren Kampf gegen die Sauertruppe unter anderem als Fechterin mit Hut und Degen absolviert, während sie den Fieslingen in einem anderen Kostüm als Martial-Arts-Expertin Paroli bietet. Auch Backen und detektivischer Spürsinn zählen zu den Spezialfähigkeiten.

Apropos Showtime: Die Details zum großen Auftritt von Prinzessin Peach präsentierte Nintendo im Rahmen des firmeneigenen Online-Events Nintendo Direct am Donnerstag, dem 14. September. In der jüngsten Ausgabe ging es rund 40 Minuten lang neben der actionaffinen Prinzessin auch um ein Remake des Gamecube-Klassikers "Paper Mario: Die Legende vom Äonentor", das ebenfalls 2024 erscheinen soll.

Am 16. Februar 2024 soll zudem eine völlig neue Version der Gameboy-Advanced-Version von "Mario vs. Donkey Kong" für die Switch kommen. "Luigi´s Mansion 2", ursprünglich 2013 für den Handheld Nintendo 3DS erschienen, ist in einer HD-Version für den Sommer 2024 geplant. Auch Marios Rollenspiel-Ausflug "Super Mario RPG" erfährt am 14. November 2023 ein Comeback. Bereits jetzt kostenlos für Switch Online-Mitglieder zu haben: eine aufgehübschte Version des SNES-Klassikers "F-Zero" als Battle Royale für bis zu 99 Spieler.

Weitere Highlights der Nintendo Direct

Neben Neuauflagen alter Kultspiele wurden bei der aktuellen Ausgabe der Nintendo Direct auch frische Games und neue Inhalte erwähnt. Die sechste und finale Welle der "Mario Kart 8 Deluxe"-Booster Streckenpasses rollt im Winter an. Die Sammlung der Strecken-DLCs soll außerdem als physische Version zu haben sein. Im Oktober erscheint zudem eine neue Gratis-Map für "Among Us" namens "The Fungle".

Am 3. November erscheint die Minispiel-Sammlung "Mario Ware Move it!". Am 6. November kommt "Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück" auf die Switch. Fans von Lara Croft freuen sich indes auf "Tomb Raider I-III Remastered", welches am 14. Februar erscheinen soll - quasi ein Valentinstagsgeschen für alle, die sich über all die Jahre in die Action-Archäologin verliebt haben. Das 2D-Action-Adventure "Prince of Persia: The Lost Crown" kommt am 18. Januar 2024.

Im Frühjahr 2024 soll auch die zweite Welle des Erweiterungspasses "Ruf zur Ordnung" von "Splatoon 3" erscheinen.