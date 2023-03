In der zweiten Folge der RTL-Datingshow vergreift sich Saskia aus Münster total im Ton und vergleicht David Jackson mit einem Schokoladen-Eis. Der Bachelor findet es "unangenehm" und reagiert prompt: In der Nacht der Rosen schmeißt er die 29-Jährige raus.

In Folge 2 steht die erste Datewoche für den Bachelor David Jackson an: "Ich bin mega-aufgeregt, jetzt geht es richtig los", zeigt sich der 32-Jährige zunächst noch vorfreudig. Kandidatin Fiona aus Hamburg blättert zur Sicherheit noch einmal in ihrem "Bachelor"-Tagebuch", das ihr eine Freundin mitgegeben hat: "Wir trinken nicht zu viel Alkohol und schlafen nicht mit dem Kameramann!", steht dort mahnend.

Danielle aus München braucht solche Warnungen nicht mehr - sie hört auf ihr Bauchgefühl: "Ich kann jetzt keine Sekunde länger hier bleiben. Ich fühle einfach nicht, dass ich mit David eine Bindung aufbauen könnte", sagt sie und schnappt sich ihre Koffer. Ihr Abgang wird in der Show nicht weiter thematisiert.

Noch hat der 32-jährige Influencer (derzeitiger Wohnort: Dubai) ja die große Auswahl an potenziellen Partnerinnen. Zum ersten Gruppendate lädt er vier Frauen zum Tandemsprung aus einem Kleinflugzeug ein. "Das ist eine der geilsten Sachen, die man machen kann in seinem Leben", findet der Bachelor. Kandidatin Leyla sieht das anders: "Ich werde dich hassen danach", stößt sie Flüche aus. Auch Angelinas Begeisterung hält sich in Grenzen: "Ich hatte so unnormal Angst", stöhnt sie.

"Dann dich als Schokolade!"

Lohn der Überwindung: Die Frau mit Spitznamen "Utze" darf danach beim Einzeldate mit dem Bachelor Baby-Schildkröten ins Meer entlassen und mit David Jackson über gemeinsame Lesevorlieben plaudern ("Das Buch 'How to Handle Idiots' finde ich gut!"). Ihr Urteil: "Mindestens eine 12 von 10!" Auch Münchnerin Chiara darf sich über ein Einzeldate freuen. Nachdem sie und der Bachelor unabhängig voneinander einen Tanz einstudiert haben, treffen sie beim Date aufeinander und müssen sich wortlos auf der Tanzfläche verstehen. Beide finden danach: Das hat Potenzial für mehr.

Nächster Stopp: Ein Gruppendate mit dem VW Bulli. David Jackson nimmt freudig jedes Schlagloch mit. Danach entgleist Kandidatin Saskia (29) aus Münster komplett: "Möchte jemand Eis?", fragt der Bachelor in die Frauenrunde. Psychologin Colleen zählt auf, welche Sorten zur Auswahl stehen: "Es gibt Schoko und Vanille." Saskia guckt zu David Jackson und sagt dann breit grinsend: "Dann dich als Schokolade! Oh Gott, das habe ich nicht gesagt!" Leider doch. Der Bachelor, dessen Vater US-Amerikaner ist, kann nicht über die rassistisch konnotierte Bemerkung über seine Hautfarbe lachen. "Ja, awkward ...", sagt er - unangenehm.

David Jackson: "Da fehlt Aufklärung"

Im Off wird David Jackson deutlicher: "Den Spruch fand ich ein No-Go", ist der 32-Jährige bedient, "ich konnte nicht darüber lachen." Nur weil er die Stimmung in der Gruppe nicht habe ruinieren wollen, habe er es zunächst nicht weiter thematisiert. Doch Saskia bemerkt, dass der Bachelor danach auf Distanz zu ihr geht.

In der Nacht der Rosen redet David Jackson mit ihr Klartext: "Die Situation mit dem Schokoladeneis. Ich weiß, du willst mich nicht beleidigen und meinst es nicht böse, aber ich glaube, da fehlt einfach so ein bisschen Aufklärung", sagt er, "vielleicht hast du noch nicht so viel damit zu tun gehabt, aber ich habe einfach schon zu viel Erfahrung mit solchen Geschichten gehabt. Ich habe einfach schon zu viel gelitten. Wenn ich dann eine Frau kennenlerne und die sagt dann halt so eine Sache, das löst halt was in mir aus, ob ich will oder nicht."

Und wie reagiert Saskia? "Als weiße Person habe ich die Erfahrung nicht gemacht", sagt sie und bedankt sich für das ehrliche Feedback des Bachelors. Also ist nun alles wieder gut? Mitnichten! Bei der anschließenden Rosenverteilung geht Saskia (neben Freiburgerin Pamela) leer aus. David Jackson versichert ihr zwar, "dass das nichts mit deinen Äußerungen zu tun hat", doch mit ihrem unbedachten Spruch hat sich Saskia wohl keinen Gefallen getan.