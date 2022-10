Am Mittwoch, 26. Oktober, kündigte das polnische Studio CD Projekt Red ein Remake eines seiner größten Erfolge an: "The Witcher". Das Datum war nicht zufällig gewählt, sondern passend zum 15. Jahrestag der Veröffentlichung des ersten Teils der Reihe, die sich millionenfach verkaufen sollte.

Die Neuauflage entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und "wird das Toolset nutzen, das CD Projekt Red auch für die neue 'Witcher'-Saga entwickelt", so der Hersteller. Unter dem Projektnamen "Canis Majoris" war der Titel bereits im Oktober im Rahmen eines Strategie-Updates mit einem Überblick über die langfristige Produktentwicklung erwähnt worden. Damals allerdings war nur klar, dass es sich um einen neuen Inhalt für die "Witcher"-Marke handelt, der parallel zu einer neuen Trilogie entsteht.

Verantwortlich für das Remake zeichnet das auf Rollenspiele spezialisierte Studio Fool's Theory. Bekannt ist zudem, dass einige Veteranen mitwirken, die auch an "The Witcher 2: Assassins of Kings" und "The Witcher 3: Wild Hunt" beteiligt waren. Diese Mitarbeiter dürften dafür sorgen, dass trotz modernisierter Grafik und verbessertem Gameplay das Flair nicht zu kurz kommt, das einst den Erfolg der Reihe begründete.

Einen konkreten Release-Termin nannte Publisher CD Projekt Red, der die kreative Aufsicht hat, indes nicht. Es gilt als sicher, dass der Titel für PC, Xbox Series X/S und PlayStation5 erscheint.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!



We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

⚔️ https://t.co/6VCAokPgXs pic.twitter.com/ERFOXQrUEP