Seit dem vergangenen Wochenende schaut die Welt auf Israel, das von der Terrorgruppe Hamas angegriffen wurde. In den sozialen Medien drückten zahlreiche Menschen ihre Anteilnahme aus. Auch Stars wie Natalie Portman, Gal Gadot und Mark Hamill meldeten sich zu Wort. Nun taten es ihnen Prinz William und seine Ehefrau Kate gleich.

Auf X, ehemals Twitter, veröffentlichte ein Sprecher der britischen Royals ein Statement zum Krieg in Israel. "Der Prinz und die Prinzessin von Wales sind zutiefst erschüttert über die verheerenden Ereignisse, die sich in den vergangenen Tagen ereignet haben", heißt es in der Stellungnahme. "Die Schrecken, die der Terrorangriff der Hamas auf Israel angerichtet hat, sind entsetzlich und werden von ihnen aufs Schärfste verurteilt."

Weil Israel "von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch" mache, werden "werden alle Israelis und Palästinenser auch in der kommenden Zeit von Trauer, Angst und Wut verfolgt werden", heißt es im Beitrag. Das Ehepaar würde "alle Opfer, ihre Familien und ihre Freunde in ihren Herzen und Gedanken" tragen.

Als erster britischer Monarch reiste Prinz William vor fünf Jahren nach Israel und Palästina. "Die Menschen, denen der Prinz von Wales begegnete, teilten mit überwältigender Mehrheit eine gemeinsame Hoffnung - die auf eine bessere Zukunft", heißt es im Statement weiter. Aus diesem Grund, und "inmitten dieses schrecklichen Leids teilen der Prinz und die Prinzessin diese Hoffnung weiterhin ohne Vorbehalt".

Unter der Stellungnahme zeigten sich die Follower gespalten, jedoch erhielten die Royals viel Zuspruch. "Wir danken Ihnen sehr für Ihre Solidarität und Unterstützung für Israel und das jüdische Volk. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie uns in dieser äußerst schwierigen Zeit beistehen", schrieb ein Nutzer. "Danke, dass Sie sowohl die Palästinenser als auch die Israelis unterstützen, die Opfer sind, Angst haben und unter diesen Ereignissen leiden", lautete ein anderer Kommentar. Ein weiterer Follower schrieb: "Es ist sehr traurig, all die unschuldigen Menschen zu sehen, die ihr Leben verloren haben, sehr gut gesagt."

Thank you deeply for your solidarity and support for Israel and the Jewish people. We appreciate your standing with us in this most difficult time.