Chaos in Schulen, das Bröckeln der Staatsgewalt und Regelwirrwarr in den Bundesländern: In der Corona-Pandemie konnte sich die deutsche Politik nicht mit Ruhm bekleckern. Eine ZDF-Doku zeichnete nun den Weg durch die Coronakrise nach - mit all ihren Pannen - und ließ prominente Experten bilanzieren.

Auch über zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland scheint ein Pandemie-Ende nicht in greifbarer Nähe. Zwar beschloss die Politik zuletzt weitreichende Lockerungen, doch Experten befürchten schon jetzt eine weitere Welle im Herbst; zu groß ist die Impflücke. Bis dahin scheint genug Zeit zu sein, um zukunftsträchtige Strategien zu entwickeln für Schulen, für möglicherweise nötige Einschränkungen, für die Gastronomie. Dort gilt es aus den Fehlern der letzten zwei Jahre zu lernen, die die am Mittwochabend ausgestrahlte "ZDFzoom"-Doku "Das Corona-Chaos - Kann Deutschland Pandemie?" schonungslos offenlegte.

"Wir haben keine Zeit zum Durchatmen. Es geht einfach immer weiter", beklagte die Intensivmedizinerin Caterina Reuchsel in der 45-minütigen Dokumentation. Das Filmteam um die Autoren Stefan Ebling, Rebecca Klose, Greta Zimmermann und Christina Dierschke hat die Ärztin mehrere Monate begleitet und zeigte: Zwischen dritter und vierter Welle hat sich kaum etwas getan. Schon im November hatte Reuchsel geklagt: "Das gesamte Krankenhauspersonal ist ausgebrannt!" Es seien mehr Geld, mehr Personal und bessere Ausstattung in den Krankenhäusern nötig. Doch das Gegenteil ist der Fall: Im Laufe des vergangenen Jahres wurden deutschlandweit 4.000 Intensivbetten abgebaut. Der Pflegenotstand verschärft sich weiter.

Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn verweigert Stellungnahme

Doch nicht nur in der medizinischen Versorgung habe es von der Politik jahrelang Versäumnisse gegeben. Die Dokumentation wirft auch ein Schlaglicht auf die mangelhafte Kommunikation in der Krise. Frank Ulrich Montgomery vom Weltärztebund sieht "große Fehler", die auch zur großen Gruppe von Impfverweigerern geführt habe. Zur Untermauerung der These führt der ZDF-Film zahlreiche Beispiele auf, vom Zögern der Stiko bei der Kinderimpfung über Alleingänge des RKI bis zu Kommunikationsfehlschlägen des Ex-Gesundheitsministers Jens Spahn, der für den Film eine Auskunft verweigerte.

Man habe schlichtweg "kein adäquates Arrangement zur Bewältigung komplexerer Krisen" in Deutschland, kritisiert der Katastrophenforscher Martin Voss. Den von der Politik einberufenen Expertenrat sieht er nicht als Lösung, anders als Virologin Melanie Brinkmann, die die "sehr offene, sehr intensive" Zusammenarbeit lobt. Gleichzeitig fordert sie: "Es ist wichtig, eine gewisse Kontinuität zu haben, dass man Beratung nicht einstellt, wenn Zahlen sich gerade entspannen."

Zunehmende Verzweiflung macht sich auch in den Gesundheitsämtern breit, wie der "ZDFzoom"-Beitrag offenbart. Eine Mitarbeiterin des Gesundheitsamts Stralsund berichtet von gut informierten, weinenden, pöbelnden Menschen am Telefon. Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamts Vorpommern-Rügen, beklagt, von neuen Regelungen nur über die Medien mitzubekommen. Er wünscht sich "konsistente, langfristige, vorausschauende, einfache" Regeln statt ständiger Anpassungen.

Bildung und Familien werden vergessen

Ähnlich beurteilt Frank Ulrich Montgomery die Lage. Er wirft die Frage auf: "Wie soll ein normaler Bürger das verstehen? Warum die Bekämpfung des Virus in Schleswig-Holstein anders sein soll als im angrenzenden Mecklenburg-Vorpommern, ist mir völlig schleierhaft." Ein generelles Problem machte er beim Föderalismus zwar nicht aus, aber: "Was sie bei der jeweiligen Inzidenz machen, das muss bundeseinheitlich sein."

Ein Brennpunkt in der Coronakrise bleiben auch im dritten Jahr der Pandemie die Schulen. Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler, macht unverblümt klar: "Man hat immer so getan, als wären Familien und Bildung und Schulen wichtig. Aber in Wirklichkeit sind es die letzten, um die man sich intensiv gekümmert hat." Generell macht der Forscher schwerwiegende strukturelle Probleme aus: "Wir sehen die Reparaturbedürftigkeit des Staates in einer Dimension, die einen manchmal atemlos macht."

Nicht nur fühlt sich an vielen Bildungseinrichtungen das Personal alleine gelassen, auch die schleppend voranschreitende Digitalisierung erschwert einen flexiblen Wechsel in den Distanzunterricht. Montgomery bilanziert: "Hier hängen wir in Deutschland mit Sicherheit eine zweistellige Anzahl von Jahren hinter dem Fortschritt hinterher." Was die medizinische Versorgung betrifft, sei man auf einem guten Stand, "aber das Drumherum, das Wissen darum, die Verbreitung, da sind wir teilweise doch noch Entwicklungsland".