Er trat mutig Bruce Lee gegenüber, trainierte an der Seite von Actionheld Chuck Norris und lehrte Stars wie Elvis Presley Karate: Nun ist der Schauspieler und Stuntman Bob Wall im Alter von 82 Jahren gestorben.

Bob Wall ist tot. Der Martial-Arts-Experte, Schauspieler und Stuntman verstarb im Alter von 82 Jahren, wie Familienangehörige gegenüber "The Hollywood Reporter" bestätigten. Die Todesursache ist nicht bekannt. Wall sei bereits am Sonntag in Los Angeles verstorben, hieß es aus den Kreisen der Familie. Er hinterlässt seine Frau Lillian und vier Kinder.

"Er war eine Inspiration für alle, die ihm begegneten, und sein strahlender Geist und sein Vermächtnis werden nie vergessen werden", erinnerte Walls Familie an den Verstorbenen. "Er war ein brillanter Kampfsportler, eine nie versiegende Quelle von Witzen, ein begnadeter Redner und ein leidenschaftlicher Mann, dessen bedingungslose Liebe und Unterstützung unübertroffen waren."

Bob Wall bekämpfte Bruce Lee und war mit Chuck Norris befreundet

Filmfans kennen Bob Wall unter anderem als Gegner von Bruce Lee, dem sich der US-Amerikaner in den Filmen "Die Todeskralle schlägt wieder zu" (1972), "Der Mann mit der Todeskralle" (1973) und "Bruce Lee - Mein letzter Kampf" (1978) mutig in den Weg stellte. Außerdem war Wall, der als versierter Karatekämpfer einen schwarzen Gürtel neunten Grades sein Eigen nennen durfte, gut mit dem Actionhelden Chuck Norris befreundet.

1975 wurde der Martial-Arts-Experte in die Karate Hall of Fame aufgenommen. Einige Prominente gingen bei Bob Wall in die Lehre. Zu den Schülern des US-Amerikaners gehörten unter anderem Superstars wie Elvis Presley, Steve McQueen, Arnold Schwarzenegger und Freddie Prinze.