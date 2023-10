Letztes Jahr zeigte sich Cher öffentlich mit ihrem Freund Alexander Edwards. Besonders der Altersunterschied von 40 Jahren sorgte zu Beginn für Schlagzeilen. Im Interview schwärmte die Sängerin nicht nur über den Musikproduzenten, sondern verriet, dass sie für ihn ihre eigenen Regeln brach.

Sängerin Cher kann nicht nur auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, sondern auch auf ein chaotisches Liebesleben. So war sie unter anderem mit Gregg Allman verheiratet und in einer Beziehung mit dem Kiss-Bassisten Gene Simmons. Vergangenes Jahr machte sie ihre Beziehung mit dem 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards öffentlich. Gegenüber "People" sprach die 77-Jährige nun über das Kennenlernen und verriet, was sie an ihrem Partner liebt.

Die Musikikone ahnte bereits, dass die Beziehung viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen würde. "Alexander hat Diamantzähne, Tätowierungen, gebleichtes Haar und ist viel jünger. Er ist ein wunderschöner Mann", erklärte Cher. Vor einem Jahr trafen sie sich auf einem Event der Pariser Modewochen, das Kennenlernen dauerte nur "15 Minuten". Ihre Nummer erhielt der Musikproduzent durch einen gemeinsamen Freund. "Es war wirklich schockierend, weil die Leute meine Nummer nicht einfach rausgeben", verriet sie.

Cher schwärmt: "Er bringt mich zum Lachen, und wir haben Spaß"

Besonders bei jüngeren Männern sei Cher bei ihrer Handynummer vorsichtig: "Ich hatte allen meinen Freunden gesagt: 'Wir sind zu alt, um mit wirklich jüngeren Männern auszugehen. Und ich werde mich nie per SMS verlieben.'" Aber weil ihr Freund "einfach so besonders ist", warf sie ihre Prinzipien über Bord.

"Egal, was die Zukunft bringt, ich liebe es, mit ihm zusammen zu sein. Er bringt mich zum Lachen, und wir haben Spaß", schwärmte sie gegenüber "People". Cher: "Wenn man glücklich ist, darf man nicht darüber nachdenken, wie lange es andauern wird. Man muss darüber nachdenken, wie es sich anfühlt, und im Moment leben."

In den letzten Jahren habe sie gelernt, dass es für Liebe "nie zu spät ist. Wenn man alle Statistiken aufschreiben würde, würde man sagen: 'Das ist zum Scheitern verurteilt'. Aber wir sind seit einem Jahr zusammen, und wenn es nur ein Jahr gewesen wäre, hätte es sich gelohnt. Ich hatte die beste Zeit."