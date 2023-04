Ein emotionaler Trip in die Vergangenheit löst bei den Single-Frauen in Mexiko heftiges Gefühlschaos aus. Mittendrin: "Der Bachelor" David Jackson und ein Ring. Den steckt er einer Frau völlig überraschend zu - heimlich! Hat sich der 32-Jährige schon für eine Herzdame entschieden?

In dieser Woche kommt "Der Bachelor" (mittwochs, 20.15 Uhr, RTL) David Jackson ordentlich ins Schwitzen: Noch neun Frauen kämpfen um die Aufmerksamkeit des Junggesellen und legen sich dabei mächtig ins Zeug: "Es war die gefühlsmäßig intensivste Woche bisher", stöhnt der 32-jährige Influencer.

Schon beim ersten Gruppendate wird es sehr emotional: Der Bachelor will mit Alyssa, Angelina alias "Utze" und Chiara eine Reise in die Vergangenheit unternehmen: Er möchte herausfinden, was die Frauen zu den Menschen gemacht hat, die sie heute sind. Dazu sollen sie ein bisschen basteln: Ein Baum dient dabei als Kunstobjekt. Münchnerin Chiara ist wenig begeistert: "Also, ich kann schon einen van Gogh von einem Picasso unterscheiden, aber Kunst ist jetzt nicht mein Interessensschwerpunkt", blockt die 26-Jährige. Der Bachelor findet seine Idee hingegen super: "Toll, die haben richtig Bock!", glaubt er.

"Der Bachelor" verleiht einen Teil von sich

Bei Alyssa (35) weckt die Beschäftigung mit der Vergangenheit jedoch traurige Erinnerungen: Sie erzählt David Jackson, dass sie schon einmal schwanger war, das Kind jedoch verloren hat. "Utze" wiederum gesteht mit Tränen in den Augen, dass sie in der Schule gemobbt wurde: "Die haben mich wegen meiner Stirn Flughafenkopf genannt", sagt sie. Der Bachelor umarmt sie spontan. Zu der 28-Jährigen hat er bereits eine enge Verbindung aufgebaut: "Sie ist eine sehr tolle Frau", schwärmt er.

Und dann passiert es: In einem unbeobachteten Moment steckt der Bachelor ihr heimlich einen seiner Ringe zu. Nicht, ohne die Geste mit einer kryptischen Botschaft zu untermalen: "Den Ring leihe ich dir", erklärt der 32-Jährige, "und ich entscheide, wann ich den wieder bekomme". Aber wieso diese Aktion? "Ich wollte ihr in dem Moment einen Teil von mir geben", so der Bachelor, "dass sie weiß, dass ich sie gerne habe." Angelina ist hin und weg: "Wow! Passiert das jetzt gerade wirklich?", fragt sich die 28-Jährige. Die beiden anderen Frauen haben vom Ringtausch nichts bemerkt.

Doch am Ende des Dates ist es Chiara, die noch bleiben darf. Händchenhaltend erzählt ihr David Jackson, dass er früher nie Gefühle zeigen konnte. Erst, als seine Zwillingsschwester an Knochenkrebs erkrankte, änderte sich das. "Chiara ist die erste Frau, der ich das so erzählt habe", berichtet der Bachelor. Auch die Gefühlswelt der Journalistin ist in Aufruhr: "Das hat mich heute sehr tief berührt", sagt sie, "ich habe auch gemerkt, dass ich ihn sehr gerne küssen würde."

Rebecca beichtet ihren Kuss , Chiara genießt die "Angst" der anderen

Apropos Küssen: In der Villa beichtet derweil Rebecca, was in der letzten Nacht der Rosen zwischen ihr und David Jackson passiert ist: "Leute, er kann echt gut küssen! Er hat sehr geile Lippen - sehr weich, sehr soft", schwärmt sie den Frauen vor. Yolanda ist, wie alle anderen, überrascht: "Das war die Bombe des Jahrhunderts!", staunt sie über die Kuss-Offenbarung.

Die sechste Nacht der Rosen findet dann als Pool-Party ausnahmsweise in der Bachelor-Villa statt. Doch die Laune ist gedämpft: Alyssa möchte nach Hause, da sie ihrerseits schon eine Favoritin ausgemacht hat: "Er ist total verliebt in dich", sagt sie zu "Utze". Konkurrentin Chiara freut sich unterdessen, dass der Bachelor sie für ein Alphatier hält: "Warum sind die alle so weit weg? Haben die Angst vor dir?", fragt er sie im Pool. Chiara gefällt das: "Ja, die haben schon alle Respekt vor mir", sagt sie grinsend. Das sehen die anderen Frauen jedoch anders. Sie schweigen peinlich berührt, als Chiara das Thema später noch mal ansprechen will.

Keine Rose: Yolanda trifft's völlig unvorbereitet

Potsdamerin Lisa checkt beim Bachelor ihrerseits, ob zwischen ihnen alles weiterhin okay ist. Immerhin sind der erste Kuss mit ihr und ihr letztes Date schon eine Weile her. Doch David Jackson beteuert, es sei alles in bester Ordnung. Während Frankfurterin Leyla erneut denkt, sie sei kurz vorm Rausschmiss ("Ich kotze gleich im Strahl!"), trifft es in dieser Nacht der Rosen eine Frau, die gar nicht damit gerechnet hat: Hamburgerin Yolanda alias Yolo bekommt keine Rose mehr von David Jackson. "Wenn er nicht denkt, dass ich die richtige Frau für ihn bin, dann ist er auch nicht der richtige Mann für mich", verabschiedet sich die 26-Jährige jedoch mehr als gefasst.