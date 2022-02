Dominik gesteht: "Du warst gestern beim Einschlafen mein letzter Gedanke!" Blöd nur, dass er zuvor eine andere geküsst hatte ...

Er hat es wieder getan: "Bachelor" Dominik hat Dame Nummer drei geknutscht. Bei einem romantischen Feuerwerk passte es gerade so schön mit Emily. Doch die interpretierte in die spontanen Zärtlichkeiten ganz schön viel rein und bekam gehörig Oberwasser: "Die restlichen elf sind nur Statisten, die können jetzt alle nach Hause gehen!", tönte die 23-jährige Österreicherin.

"Der Bachelor" hatte dagegen ganz andere Gedanken: "Ok, Dominik, jetzt passiert gerade in dir was!", musste er sich eingestehen, denn er sorgte sich vor allem um eines: "Wie reagieren Frauen darauf, denen du näherstehst, wo aber noch kein Kuss gefallen ist?" Damit konnte er eigentlich nur Anna meinen. Sein Fazit zum Abend: "Heiliger Bimbam!"

Schadenfreude ist die schönste Freude

Emily sorgte indes in der Villa für schlechte Stimmung, indem sie brandheiß von ihrem Kuss berichtete. "Auf dem Radar hatten die mich bestimmt nicht!", freute sich die Blondine. "Anna findet das gar nicht geil, das hat ihr einen gewaltigen Strich durch die Rechnung gemacht! Da gibt es Leute, die dachten, dass die Welt sich um sie dreht!"

Und tatsächlich hatten Emilys Ausführungen Anna ordentlich die Laune verhagelt: "Das hat mir so bisschen die Schuhe ausgezogen!", gestand sie Freundin Nele. "Ich verkauf mich doch nicht hier unter Wert!" Und auch Nele, die als Erste an den Lippen des Junggesellen "hängen" durfte, war perplex: "Damit hat, glaube ich, keiner gerechnet! Zu mir sagt er noch, er knutscht jetzt nicht wild rum!"

In der Nacht der Rosen war der Gesprächsbedarf entsprechend groß. Nachdem er Nele beruhigt hatte ("Unsere Zeit wird kommen, zu 1.000 Prozent!"), musste er Anna besänftigen und machte ihr ein erstaunliches Geständnis: "Der Moment mit Emily war schön, aber du warst gestern beim Einschlafen mein letzter Gedanke! Du bist echt diejenige, über die ich gestern am meisten nachgedacht habe!"

Das schlimmste Date

Dominiks Faible für Anna wird die bisherige Favoritin Jana-Maria wenig freuen. Die war ohnehin etwas angesäuert, da sie nur die zweitletzte Rose bekam: "Find ich richtig dumm!" Dabei habe sie sich beim Gruppendate am "Día de Muertos" so ins Zeug gelegt.

Bei einer recht makabren Vorstellung sollten fünf Damen, dem Anlass entsprechend geschminkt und kostümiert, Dominik ihre letzten Worte mit auf den Weg geben - während dieser im Sarg lag. Das kam nicht bei allen gut an: "Das war komplett drüber, ich weiß nicht, was das sollte!", schimpfte Christina N. "Wenn man mich fragen würde, was das schlimmste Date ever war, dann würde ich mit heute antworten!"

Am schlechtesten lief die Woche allerdings für Valeria, die blonde Chiara und Christina Aurora. Sie müssen nämlich die Heimreise antreten. Aber man ist ja nicht aus der Welt: "Wenn ich mal in Berlin bin, komm ich vielleicht vorbei", schlug der "Bachelor" Valeria vor. Die Latina gab allerdings eine eindeutige Antwort: "Vielleicht nicht!" Nur Spaß natürlich, oder?