Als Schauspieler kennt man Russell Crowe vor allem in der Rolle des harten Gladiators oder Actionhelden. Privat zeigt der 58-Jährige nun eine ganz andere Seite: Der Neuseeländer trauert um seinen Hund. Der Todestag des gerade einmal 16 Monate alten Welpen fällt auf ein ohnehin schon trauriges Datum, wie der Schauspieler auf Twitter schreibt: "Leider wurde Louis heute, am zweiten Jahrestag des Todes meines Vaters, von einem Lastwagen angefahren."

"Er hat mein Herz gewonnen"

Er habe noch versucht, den schwarz-weißen Zwergspaniel in die Tierklinik zu bringen, doch zu spät: "Er starb in meinen Armen, während ich ihm sagte, wie sehr wir ihn liebten." Den Hund beschreibt er in dem Tweet als "winzig, frech, mutig": "Er hat mein Herz gewonnen." Dazu stellte Crowe ein Foto des Hündchens, das treu mit großen schwarzen Kulleraugen in die Kamera blickt. Unter dem Tweet kondolieren zahlreiche Fans, Kolleginnen und Kollegen: "Es tut mir so leid", schrieb Singer-Songwriter Ben Lee. "Es tut mir so leid, das zu hören, Russell. Ich fühle mit dir", kommentiert der Schauspieler Vincent Philip D'Onofrio.

This is Louis the Papillion.

16 months old.

Tiny, cheeky, brave. He won my heart.

Unfortunately today, on the second anniversary of my fathers passing, Louis was hit by a truck.

We tried to get him to the vet, but he died in my arms while I was telling him how much we loved him. pic.twitter.com/zIwzUz8Ljx — Russell Crowe (@russellcrowe) March 30, 2023

"Er war so ein wundervoller kleiner Welpe"

Das ganze Ausmaß seines Schmerzes zeigte Crowe am Freitagmorgen (nach australischer Zeit): In der Radio-Show "The Kyle and Jackie O Show" brach er in Tränen aus. Moderator Kyle Sandilands kondolierte und sagte, dass Hunde "wie Familienmitglieder" seien. Als er den Schauspieler nach seinem Befinden fragte, antwortete Crowe: "Wir sind wirklich ein bisschen am Boden zerstört. Er war so ein wundervoller kleiner Welpe, wissen Sie, und er hat uns irgendwie um sich gewickelt und unser Leben um ihn herum geformt. Es wird also eine Weile dauern, bis wir darüber hinweg sind."

Der Hund sollte Crowe nach dem Tod seines Vaters Trost spenden: John Alexander Crowe starb am 30. März 2021 im Alter von 85 Jahren. Auch damals teilte der Schauspieler die traurige Nachricht via Twitter: "Ich bin gestern Abend wieder im Busch angekommen", schrieb er damals: "Obwohl heute die Sonne scheint und der sintflutartige Regen nachgelassen hat, wird dieses Datum für immer von Traurigkeit geprägt sein. Mein lieber alter Mann, mein wunderbarer Vater, der sanftmütigste aller Männer, ist von uns gegangen." Vor Johns Tod hatte Russell Crowe die Zeit der Corona-Lockdowns mit seinen Eltern auf deren Landsitz in Nana Glen, New South Wales verbracht.