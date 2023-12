Durch Serien wie "Sex and the City" und "Criminal Intent - Verbrechen im Visier" machte sich James McCaffrey einen Namen als Schauspieler. Eingefleischten Gamern war er als Stimme von Max Payne bekannt. Nun starb er im Alter von 65 Jahren.

Wie das US-Portal "TMZ" berichtete, ist Schauspieler und Synchronsprecher James McCaffrey im Alter von 65 Jahren verstorben. Er schied am Sonntag im Kreise seiner Freunde und Familie aus dem Leben. Zuvor wurde bei ihm Multiples Myelom festgestellt, eine Krebsart, die vom Knochenmark ausgeht. Er hinterlässt seine Frau Rochelle Bostrom und eine Tochter.

James McCaffrey wurde durch Rollen wie in "Viper" und "Swift Justice" bekannt. Zudem spielte er in einigen Erfolgsserien mit, darunter "Sex and the City", "Criminal Intent - Verbrechen im Visier" und "Rescue Me". Auch als Synchronsprecher baute er sich ein Standbein auf. So sprach er unter anderem die Figur Max Payne in der gleichnamigen Gamingreihe und war an "Alone in the Dark" beteiligt.

"Ich habe ihn als Max Payne geliebt"

Auf Instagram nahm sein Kollege Kevin Dillon Abschied von ihm. Er postete ein gemeinsames Bild von sich und McCaffrey. Darunter schrieb er: "Wir hatten das Glück, dich zu kennen, mein bester Freund, wir werden dich vermissen." Zahlreiche Fans drückten unter dem Beitrag ihre Anteilnahme aus.

"Verdammt, es tut mir leid um deinen Verlust. Ich habe ihn als Max Payne geliebt", schrieb ein Follower. "Ich war so traurig, als ich heute davon hörte", lauteten die Worte eines weiteren Fans. "Viel zu jung. Ruhe in Frieden, Max Payne" und "Danke für alles, James" sind nur wenige der weiteren Kommentare.