Er war einer der erfolgreichsten Komponisten des 20. Jahrhunderts: Nach dem Tod von Burt Bacharach nimmt die Promi-Welt auf Twitter und Facebook Abschied.

Burt Bacharach war ein Meister in der Musikbranche: Er schrieb Hits wie "I Say A Little Prayer", "Walk On By" oder "Raindrops Keep Fallin' On My Head", gewann Oscars, Grammys und Golden Globes. Am 8. Februar ist der Komponist im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. In den sozialen Medien nehmen zahlreiche Kolleginnen und Weggefährten seither Abschied. "Burt war einer meiner Helden", twittert etwa Brian Wilson, der kreative Kopf der Bach Boys: "Er war ein Gigant des Musikgeschäfts".

Auch der Popsänger Shaun Cassidy wurde schon in seiner Kindheit von Bacharach geprägt: Seine Songs seien damals "der Soundtrack zu jeder coolen Cocktailparty" gewesen.

The songs of Burt Bacharach and Hal David canvassed my childhood and soundtracked every cool cocktail party back in the day. Their work with @Dionnewarwick is unsurpassed, and Bacharach with Elvis Costello? Forget it. Listen to "God Give Me Strength" right now. #RIPBurtBacharach pic.twitter.com/wVSovKTwV6 — Shaun Cassidy (@shaunpcassidy) February 9, 2023

Kiss-Mitbegründer Paul Stanley zeigt sich ebenfalls fassungslos: "Burt Bacharach ... Was für ein Verlust, aber auch was für ein Schatz an erstaunlichen Songs, die er uns hinterlassen hat", twittert er. Bacharachs Arbeit "zeichnet sich durch eine mühelose Kombination von Einfachheit und Raffinesse aus", schreibt er weiter.

Burt Bacharach… What a loss but what a treasure of amazing songs he’s left us. His work with Hal David, Carole Bayer Sager and others, share an effortless combination of simplicity & sophistication. Walk On By? That’s What Friends Are For? Alfie? This Guy’s In Love With You? WOW — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) February 9, 2023

"Burt Bacharach war so süß wie seine Lieder", erinnert sich Barbra Streisand bei Twitter: "Er hat uns ein langes musikalisches Erbe hinterlassen, das wir nie vergessen werden."

Burt Bacharach was as sweet as his songs. He left us with a long legacy of music we will never forget. RIP xo B pic.twitter.com/e4J6oNONre — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) February 10, 2023

Auch die Filmwelt trauert um Bacharch: Der Schauspieler und Regisseur Jason Alexander ("Seinfeld") bezeichnet den Verstorbenen als "ein einzigartiges, strahlendes Licht": "Mein ganzes Leben lang habe ich seine Musik genossen und gesungen", schreibt er auf Twitter: "Ich konnte seine Lieder sofort an seinem geliebten Klavier und den Bläsern und seinen jazzigen, einzigartigen Beats erkennen."

Der britische Schauspieler postete eine Liste mit 25 Songs von Bacharch, die ihm als erstes einfielen: "Ich finde es unmöglich, die Titel zu lesen, ohne die Melodien zu hören", schreibt er dazu und "erhebt ein Martini-Glas auf das Songwriter-Genie".

Raising a martini glass to the songwriting genius of #BurtBacharach (1928 - 2023). I wrote down the first 25 of his songs I could think of.



I find it impossible even to read the titles without hearing the tunes. And such great tunes... pic.twitter.com/Cndwsfb7h9 — Samuel West 💙💛 (@exitthelemming) February 9, 2023

Auf Facebook trauert derweil auch der deutsche Schauspieler und Komiker Oliver Kalkofe: "Eines der ganz großen Musik-Genies ist von uns gegangen", schreibt er und ergänzt den Post durch das Video zu einem seiner Lieblingslieder: "I'll Never Fall In Love Again" in der Version von Deacon Blue.