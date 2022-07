James Caan ist tot. Seine Familie bestätigte nach ersten Meldungen, dass der Schauspieler im Alter von 82 Jahren gestorben sei: "Mit großer Trauer geben wir den Tod von Jimmy am Abend des 6. Juli bekannt", hieß es in einem Statement auf seinem Twitter-Account.

Seine bekannteste Rolle spielte Caan in Francis Ford Coppolas Mafia-Epos "Der Pate", für die er für eine Oscar- und eine Golden-Globe-Nominierung erhielt, auch mit seinen Rollen im Kriegsdrama "Die Brücke von Arnheim" (1977) und in der Stephen-King-Verfilmung "Misery" (1990) schrieb er Filmgeschichte.

It is with great sadness that we inform you of the passing of Jimmy on the evening of July 6.



The family appreciates the outpouring of love and heartfelt condolences and asks that you continue to respect their privacy during this difficult time.



Al Pacino: "Filmbruder und Freund fürs Leben"

Zahlreiche berühmte Hollywood-Kollegen zeigten sich betroffen und würdigten Caan und seine über 50-jährige Filmkarriere. Sein "Der Pate"-Co-Star Al Pacino sagte "Entertainment Weekly": "Jimmy war mein Filmbruder und ein Freund fürs Leben. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr da ist, weil er immer so lebendig und verwegen war." Caan sei ein "großartiger Schauspieler" gewesen.

Auch "Der Pate"-Regisseur Francis Ford Coppola, der bereits bei "Liebe niemals einen Fremden" (1969) mit Caan zusammengearbeitet hatte, trauerte um seinen "alten Freund": "Seine Filme und die vielen großen Rollen, die er gespielt hat, werden niemals in Vergessenheit geraten", sagte der Filmemacher, Caan sei zudem einer der lustigsten Menschen gewesen, die er je kannte. Seine "Misery"-Parterin Kathy Bates hob neben seinen schauspielerischen Fähigkeiten ebenfalls Caans Humor hervor: "Er war urkomisch, er hätte jetzt etwas unglaublich Lustiges sagen können, ich fühle mich nur sprachlos", sagte sie in einem Statement.

Adam Sandler: "Seine Filme waren die besten der besten"

Zahlreiche weitere Hollywood-Stars nahmen in Social-Media-Beiträgen Abschied von Caan. "Misery"-Regisseur antwortete auf die Todesnachricht bei "Twitter", dass er es "geliebt" habe, mit ihm zu arbeiten. Zooey Deschanel, mit der Caan in "Buddy - Der Weihnachtself" (2003) zu sehen war, schrieb, dass die Arbeit mit ihm "eine wahre Freude" gewesen sei. Adam Sandler, der in der Komödie "Bulletproof" (1996) an der Seite von Caan spielte, erklärte in einem Tweet, dass er "immer wie er sein wollte". Er sei froh, Caan gekannt zu haben: "Ich konnte nicht aufhören zu lachen, wenn dieser Mann da war. Seine Filme waren die besten der besten. Wir werden ihn alle schrecklich vermissen."

Arnold Schwarzenegger würdigte seinen "Eraser"-Co-Star als "Legende": "Er inspirierte jeden, der jemals vor der Kamera stand. Ich hatte das Glück, mit ihm arbeiten zu dürfen und sein Talent und seinen großartigen Sinn für Humor aus erster Hand mitzuerleben", schrieb er bei Twitter. Auch weitere Schauspiel-Kollegen wie Jon Lovitz, Antonio Banderas, Gary Sinise und Billy Dee Williams zollten ihren Tribut.