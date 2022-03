Ein neuer "Alter": Hauptdarsteller Jan-Gregor Kremp verabschiedet sich von der beliebten ZDF-Krimireihe "Der Alte". Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Hier passt der Name perfekt: Schon seit 1977 ist "Der Alte" im ZDF-Programm auf Tätersuche. Die Sendung, die ab 18. März, 20.15 Uhr, mit acht neuen Folgen läuft, zählt nicht nur zu den beliebtesten, sondern auch zu den langlebigsten Formaten im deutschen Fernsehen. Nun steht bei der Traditionsreihe wieder mal ein Personalwechsel an. Wie das ZDF meldete, soll bereits bei den Dreharbeiten im Sommer 2022 Thomas Heinze die Titelrolle übernehmen - und somit Jan-Gregor Kremp ablösen, der das Format auf eigenen Wunsch verlässt.

"Nach zehn Jahren 'Der Alte' ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken - zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt", lautet die Erklärung Kremps, der 2012 zur Serie stieß. Als Hauptkommissar Richard Voss ersetzte er in der Münchner Mordkommission II seinen Vorgänger Walter Kreye alias Rolf Herzog. Bis ins Frühjahr 2023 sollen die bereits abgedrehten Folgen mit Kremp noch im ZDF ausgestrahlt werden, bis sein Nachfolger Thomas Heinze seinen Einstand als neuer Ermittler feiert.

Thomas Heinze wird der neue "Der Alte"

"In seiner Rolle hat Jan-Gregor Kremp unvergessliche, tiefgründige, spannende, humorvolle und warmherzige Momente geschaffen und trägt seit 2012 wesentlich zum Erfolg der Reihe bei", so Frank Zervos, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I. Mit Thomas Heinze habe man nun einen adäquaten Ersatz gefunden, mit dem man "die Tradition einer charakterstarken zentralen Ermittlerfigur fortsetzen" könne.

Der in West-Berlin geborene Heinze ist Sohn eines US-Amerikaners und wuchs in den Vereinigten Staaten auf. Der 57-Jährige stand nach 90er-Jahre-Komödien wie "Allein unter Frauen" in vielen deutschen Krimis vor der Kamera, unter anderem in der Thrillerserie "Blochin" und Formaten wie "SOKO Leipzig" und "Tatort".