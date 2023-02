Es ist ein herber Schlag für Hayden Panettiere: Am Wochenende verstarb der jüngere Bruder der Schauspielerin in New York. Jansen Panettiere wurde nur 28 Jahre alt. Die beiden standen sich besonders nahe.

Nachdem sich Hayden Panettiere aufgrund ihrer Alkohol- und Drogensucht behandeln lassen und von ihrem Exfreund Brian Hickerson getrennt hatte, machte es den Anschein als würde es im Leben der "Nashville"-Darstellerin wieder vorwärts gehen. Doch nun muss die 33-Jährige einen schweren Verlust verkraften: Ihr jüngerer Bruder Jansen ist gestorben.

Laut dem US-Portal "TMZ" starb der 28-Jährige am Wochenende in New York City. Die Ermittler konnten am Sonntagabend nur noch seinen Tod feststellen, gehen aber zunächst nicht von einem Verbrechen aus. Panettieres Agentin bestätigte den Tod ihres Bruders gegenüber dem Sender CNN.

Jansen Panettiere war wie seine Schwester in der Schauspielerei tätig und stand unter anderem für "The Walking Dead" und "Farben der Liebe" vor der Kamera. Als Synchronsprecher baute er sich ein weiteres Standbein auf.

Maler mit Herz

In den letzten Jahren widmete er sich zusätzlich der Malerei, seine Gemälde teilte er regelmäßig auf Instagram. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte der 28-Jährige dort eines seiner Bilder. "Ich mag dieses hier", schrieb er dazu.

Dabei gab er an, dass drei Prozent der Verkäufe an die Organisation #WeAreAllUkrainians gehen, mit der Wladimir Klitschko die betroffenen Kriegsopfer von der Ukraine unterstützt. Der ehemalige Boxer war bis 2018 mit Hayden Panettiere zusammen. Das ehemalige Paar hat eine gemeinsame Tochter und pflegt seit der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis. Aufgrund ihrer Suchtprobleme schickte die 33-Jährige ihre Tochter zu Klitschko in die Ukraine.

Andere Bilder in den sozialen Medien zeugen vom innigen Verhältnis der Geschwister. Vor einem Monate postete Jansen ein Bild, das zeigt, wie seine Schwester ihm die Haare schneidet. "Nicht der erste Haarschnitt, den sie an mir versucht hat", kommentierte er.