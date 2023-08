Seine Fans kannten den Wrestling-Star Bray Wyatt unter dem Namen "The Fiend" und eigentlich sollte ihm eine erfolgreiche Karriere bevorstehen. Er gehörte zu den Talenten einer neuen Wrestling-Ära. Nachdem er eine Pause eingelegt hatte, kehrte er letztes Jahr für vereinzelte Auftritte in den Ring zurück. Nun der Schock: Wyatt ist unerwartet gestorben - mit nur 36 Jahren.

"Ich habe gerade einen Anruf von WWE Hall of Famer Mike Rotunda erhalten, der uns über die tragische Nachricht informiert hat, dass unser lebenslanges WWE-Familienmitglied Windham Rotunda - auch bekannt als Bray Wyatt - heute unerwartet verstorben ist", schrieb WWE-Chef "Triple H" auf der Plattform X, ehemals Twitter.

Zwar sei die genaue Todesursache noch nicht bekannt, aber früheren Medienberichten zufolge sei Wyatt schwer krank gewesen. Laut dem US-Magazin "Forbes" ist das wahrscheinlich auch der Grund gewesen, weshalb er nicht am "Wrestle Mania 39"-Event teilnahm.

Auch der erfolgreiche Wrestler "Top Dolla" äußerte sich zu der Todesnachricht. "Ich kann es nicht glauben", brachte er seine Trauer zum Ausdruck, "die Welt hat einen echten Künstler verloren, einen guten Mann und einen großartigen Vater." Zahlreiche Fans zeigten sich ebenfalls traurig und schockiert unter der Nachricht von "Top Dolla". "Das tut wirklich sehr weh. Ich sende Liebe, Umarmungen, Gebete und Beileid an seine Familie", schrieb ein Follower.

Doch das ist nicht der einzige Wrestling-Star, von dem sich Fans verabschieden mussten. Terry Funk, der 50 Jahre im Ring stand, verstarb kürzlich im Alter von 79 Jahren. Er galt als einer der einflussreichsten Wrestler und wurde von vielen Stars als Vorbild gesehen. "Er war mein Mentor, mein Idol und einer meiner engsten Freunde", schrieb Wrestler Mick Foley auf Instagram, "er war der größte Wrestler, den ich je gesehen habe."

I can’t believe this… Bray Wyatt was the reason I came to @WrestleMania XXX in New Orleans… working with him in Montreal & feeling that crowd reaction is one of my greatest memories in life.



The world lost a true artist, a good man and a great father. #RIPBray 🙏🏽🕊️ pic.twitter.com/UhTFcpM1bK