Seit Monaten geht nun der WGA-Streik in Hollywood, viele Produktionen wurden stillgelegt. Um den Crews nun unter die Arme zu greifen, hat sich die Organisation "Union Solidarity Coalition", die von Schauspielerin Lena Dunham mitgegründet wurde, eine besondere Auktion ausgedacht.

Wer schon immer mal eine signierte Kochschürze von Schauspieler Jeremy Allen White ("The Bear") oder Requisiten aus Parker Poseys Film "Party Girl" bei sich zu Hause haben will, der hat jetzt die Gelegenheit: Die Organisation "Union Solidarity Coalition" versteigert eine Reihe von Erinnerungsstücken aus Film und Fernsehen. Eröffnet wurde die Online-Auktion am Dienstagabend, sie wird bis zum 22. September laufen, wie "Variety" berichtete.

Ziel dieser Auktion ist es Mitgliedern von Produktionscrews zu helfen, deren Krankenversicherungsleistungen durch den Streik in Hollywood gefährdet sind. Weitere Objekte sind unter anderem eine signierter Tom-Waits-Fedora und ein von Mike Carroll signiertes Spike Jonze Girl-Skateboarddeck.

"Unglaubliche Verwandtschaft mit der Crew"

Doch das ist nicht alles: Fans haben die Möglichkeit ihre Idole persönlich zu treffen. So wird ein Spaziergang mit Adam Scott versteigert, der auch anbietet, den eigenen Hund Gassi zu führen. Zudem kann jemand ein Abendessen mit Bob Odenkirk und David Cross gewinnen.

Gegründet wurde "Union Solidarity Coalition" dieses Jahr, "weil wir als streikende Drehbuchautoren eine unglaubliche Verwandtschaft mit der Crew (IATSE, LiUNA und Teamsters) empfinden, die unsere Arbeit möglich macht - und gerade jetzt geht es ihnen schlecht, besonders wenn es um die Gesundheitsversorgung geht", erklärte Mitbegründerin Lena Dunham laut "Variety" in einem Statement.

Bisher hat die Organisation über 300.000 Dollar für die streikenden Arbeiter gesammelt. Der Erlös der Auktion geht an den "Motion Picture and Television Fund" zur Verteilung an Crewmitglieder.