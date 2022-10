Fahr-Trauma: Popsänger Sasha mit seinen 50 Jahren immer noch keinen Führerschein - und das aus einem guten Grund, wie er und seine Frau Julia in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung offenbarten.

Viele Stars und Sternchen lassen sich gerne von einem Chauffeur durch die Gegend kutschieren. So wie auch Sänger Sasha, der von seiner Frau Julia Röntgen von A nach B gefahren wird - allerdings hat das einen bestimmten Grund: In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verriet das Paar nun, warum der "If You Believe"-Interpret immer noch keinen Führerschein hat.

"Es ist fünf Jahre her, dass ich zuletzt hinterm Steuer saß und so tat, als würde ich fahren", begann der 50-Jährige, "sofort war da wieder diese Nervosität da. Die habe ich seit meinem 17. Lebensjahr, als ich den Autounfall mit dem Auto meiner Mutter hatte - betrunken und ohne Führerschein. Seitdem habe ich ein Fahr-Trauma." Seine Frau Julia Rötgen zeigt Verständnis für dieses Trauma und erklärte: "Die Folgen des Unfalls sitzen bei ihm fest im Unterbewusstsein. Dieser Tag war sein zweiter Geburtstag. Er muss mehrere Schutzengel gehabt haben."

"Wir sind ein tolles Team"

"Erst heute weiß ich, wie viel Glück ich hatte", erläutert der "If You Believe"-Sänger: "Ich weiß aber auch, dass es dringend notwendig ist, endlich meinen Führerschein zu machen. Schon um meine Frau zu entlasten. Sie muss ja jede Fahrt machen". Julia Röntgen lenkte ein: "Aber wir sind ein tolles Team. Ich bin zum Glück eine gute Autofahrerin. Und mein Mann ist ein friedlicher Beifahrer. Für unseren Sohn ist es ganz normal, dass Mama am Lenkrad sitzt und Papa daneben."

Seiner Frau vertraue Sasha beim Autofahren blind, sagte er, er "schlafe sogar manchmal neben ihr ein. Was ich sonst bei keinem anderen Fahrer mache. Ich fürchte jedoch, dass sie das nicht mehr lange mitmacht, dass immer nur sie fahren muss". Für nächstes Jahr habe sich der Sänger vorgenommen, heimlich seinen Führerschein zu machen. Damit möchte er seine Frau überraschen.