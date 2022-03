Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auch auf den deutschen ESC-Vorentscheid aus: Das Erste zeigt die Show nun doch im Hauptprogramm - zuvor ruft Ingo Zamperoni in der Sendung "Gemeinsam für die Ukraine" zum Spenden auf.

In Zeiten der Krise wird oft auch die leichte Unterhaltung zum Politikum. Zu beobachten ist das derzeit etwa beim Eurovision Song Contest: Nach dem Ausschluss Russlands von der Teilnahme am diesjährigen ESC scheint die damit einhergehende Bedeutsamkeit bereits auf den deutschen Vorentscheid abzufärben. Kurzerhand nahm das Erste die bunte Live-Show, die bislang nur online und bei den Dritten gezeigt werden sollte, ins Hauptprogramm (Freitag, 4. März, 21 Uhr). Nicht jedoch ohne Bezug zum Krieg in der Ukraine: Zuvor werden die Zuschauer ab 20.15 Uhr in der Sendung "Gemeinsam für die Ukraine" zum Spenden aufgerufen. Das von Ingo Zamperoni moderierte Format blickt auf die aktuelle Situation der Bevölkerung vor Ort und lässt unter anderem Helferinnen und Helfer zu Wort kommen. "Wenn gegen die Ukraine Krieg geführt wird, können wir nicht gleichzeitig den Eurovision Song Contest und die Freundschaft in Europa feiern, ohne klar Stellung zu beziehen", findet ARD-Programmdirektorin Christine Strobl klare Worte. "An diesem Abend muss die Solidarität mit der Ukraine und die Hilfe für die Menschen dort an erster Stelle stehen."

Im Anschluss zeigt das Erste dann die fast zur Nebensache gewordene Suche nach dem deutschen musikalischen Hoffnungsträger unter dem durchaus optimistischen Titel "Germany 12 Points". Denn die Jahre, in denen man hierzulande dem ESC nicht nur aufgrund seines entertainig-bunten Trashfaktors entgegenfieberte, sondern auch, weil man den deutschen Acts tatsächlich Chancen auf einen der vorderen Plätze einräumte, sind längst vorbei. Weit und breit scheint keine Lena Meyer-Landrut und kein Max Mutzke mehr in Sicht, einzig Michael Schulte sorgte 2018 mit Platz 4 für eine Überraschung. Im vergangenen Jahr dagegen endete der ESC für Deutschland abermals in einem Debakel: Jendrik Sigwart, der mit seinem Song "I Don't Feel Hate" in Rotterdam angetreten war, landete auf dem vorletzten Platz, so wie bereits zwei Jahre zuvor das Duo S!sters.

Zeit also für neue Ansätze und neue Hoffnungsträger: Nach den gescheiterten Expertenjurys gibt es wieder einen deutschen ESC-Vorentscheid (unter anderem) im TV. Neben der ARD übertragen auch die Dritten von BR bis WDR.

Wer für Deutschland im Mai nach Turin fährt, das entscheidet sich nach einem ausgefeilten neuen Auswahlverfahren - bei dem man dem Publikum dann doch nicht alles überlassen wollte: Fünf Musikexpertinnen und -experten mehrerer ARD-Hörfunkprogramme sowie Alexandra Wolfslast, die Chefin der deutschen ESC-Delegation, trafen zunächst eine Vorauswahl. Die sechs von dieser Jury gewählten Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich anschließend mit ihren Songs dem Publikum: Online sowie in den Radio-Popwellen der ARD waren die potenziellen Hits von Malik Harris, Nico Suave und Co. schon zu hören; auch den eigenen Favoriten konnte man bereits seit Ende Februar wählen. Am 4. März präsentieren die Anwärterinnen und Anwärter nun ihre Stücke auf der Bühne - übertragen live aus Berlin. Noch am Abend steht fest, wer die meisten Punkte auf sich vereint und Deutschland somit beim 66. Eurovision Song Contest repräsentieren darf.

Von Malik Harris bis Nico Suave

Moderiert wird das Spektakel zwar nicht von Anke Engelke, die kürzlich mit ihrer fulminanten ESC-Retroshow beim ProSieben-Format "Wer stiehlt mir die Show?" für Begeisterung sorgte. Dafür aber von einer Frau, die sich ihre ESC-Sporen ebenfalls redlich verdient hat und mit ihrem anironisierten Glamour die Essenz des Kultwettbewerbs perfekt trifft: Barbara Schöneberger, bereits sechsmal als Punkteverkünderin beim großen ESC-Finale sowie als Moderatorin mancher Begleitshow tätig, führt durch den Abend. Und der verspricht ereignisreich zu werden - auch, weil diesmal dem komplexen Wesen Atmosphäre ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird: "Wichtig ist, dass wir in diesem Jahr Künstler und Song suchen, also ein Gesamtpaket", wie Delegationsleiterin Alexandra Wolfslast im Podcast ESC-Update erklärte.

Doch wer sind die Interpreten, die Deutschland endlich mal wieder in die Top-Ten katapultieren sollen? Ins Rennen gehen Felicia Lu, die schon 2017 am Vorentscheid teilnahm, mit ihrem Song "Anxiety"; Malik Harris, Sohn von Moderator und "Dschungelcamp"-Teilnehmer Ricky Harris, mit seinem Stück "Rockstars" und Emily Roberts ("Soap"), die 2020 mit "In This Together" den Titelsong fürs Dschungelcamp lieferte. Ebenfalls mit dabei sind das Duo Maël & Jonas ("I Swear To God"), das 2020 bei "The Voice of Germany" Platz drei belegte, Eros Atomus ("Alive"), der vor vier Jahren das Finale der ProSieben-Castingshow erreichte sowie Rapper Nico Suave, der zusammen mit seiner Band Team Liebe das Stück "Hallo Welt" präsentiert.

An Motivation scheint es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern jedenfalls nicht zu mangeln: "Bin richtig happy, dass die Reise los geht! Wir sind sowas von Ready!!!", schrieb Nico Suave auf seinem Instagram-Kanal kurz nach Bekanntgabe der antretenden Acts. "Ich hab so krass Bock!", verkündete auf der gleichen Plattform Felicia Lu, während Malik Harris wissen ließ: "Der ESC und ich, das wäre was. Das würde mich unglaublich stolz machen, Deutschland mit meiner Musik auf einer internationalen Bühne vertreten zu dürfen".

Besondere Version von "Ein bisschen Frieden"

Erwartet werden zudem besondere Promi-Gäste - darunter die 2014er-ESC-Siegerin Conchita Wurst, Comedian und ESC-Fan Thomas Herrmanns, Komiker Bülent Ceylan sowie Jane Comerford, die mit Texas Lightning 2006 für Deutschland beim Eurovision Song Contest antrat. In der Abstimmungspause verspricht die Show zudem eine "musikalische Reise" durch die langjährige Geschichte des europäischen Kult-Wettbewerbs.

Klar ist allerdings auch, dass die musikalische Konkurrenz und damit auch der Sieger an diesem Freitagabend angesichts des Krieges in der Ukraine fast zur Nebensache werden. Der Eurovision Song Contest stehe "wie kein anderes Event für die Verbundenheit der Länder Europas und für ein friedliches Miteinander", heißt es in der Ankündigung. Die Sendung bringe diese Zusammengehörigkeit musikalisch zum Ausdruck - und wolle daran erinnern, dass die ukrainische Hauptstadt Kiew 2005 und 2017 Gastgeber des Eurovision Song Contests war. Ebenso passend: In der Show soll eine "besondere Version" von Nicoles ESC-Siegersong "Ein bisschen Frieden" performt werden.