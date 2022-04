Es ist die erste neue Musik der Progrock-Band seit fast 30 Jahren: Pink Floyd veröffentlichen mit "Hey, Hey, Rise Up!" einen Solidaritätssong für die Ukraine.

Ihr letztes reguläres Studioalbum mit neuer Musik, "The Division Bell", erschien 1994, in den letzten Jahren war die Band weitgehend inaktiv. Umso überraschender war nun die Ankündigung neuer Musik: Mit "Hey, Hey, Rise Up!" veröffentlichen Pink Floyd nun einen Song, auf dem Andrij Chlywnjuk, der Sänger der ukrainischen Band Boombox, zu hören ist, der ein patriotisches ukrainisches Volkslied singt. Der Musiker hatte den Clip eines Auftritts auf dem Kiewer Sofijskaja-Platz bei Instagram gepostet, wo Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour darauf aufmerksam wurde.

Wie Gilmour in einem Statement erklärte, fühle die Band "wie so viele die Wut und die Frustration angesichts der gemeinen Invasion eines unabhängigen, friedlichen und demokratischen Landes", sagte der Gitarrist, dessen Schwiegertochter aus der Ukraine stammt. Mit Chlywnjuk, der sich bei der Verteidigung seines Heimatlandes eine Verletzung durch Granatsplitter zugezogen hat, habe er gesprochen, sagte Gilmour: "Ich habe ihm per Telefon ein Stück von dem Song vorgespielt, und er hat mir seinen Segen gegeben."

Here is the official video for 'Hey Hey Rise Up', Pink Floyd’s new Ukraine fundraiser feat Andriy Khlyvnyuk of Boombox. Stream / download from midnight. https://t.co/4U3P3WAQOZ — Pink Floyd (@pinkfloyd) April 7, 2022

Neuer Song soll die "Moral erhöhen"

Aufgenommen wurde "Hey, Hey, Rise Up!" laut Pressemitteilung am 30. März, neben den langjährigen Pink-Floyd-Mitgliedern David Gilmour und Schlagzeuger Nick Mason sind auf dem Song auch Bassist Guy Pratt und Keyboarder Nitin Sawnhey zu hören. Alle Einnahmen aus der Veröffentlichung sollen wohltätigen Organisationen, die sich um die Opfer des Ukrainekrieges kümmern, gespendet werden.

Bereits im letzten Monat hatten Pink Floyd aus Solidarität mit der Ukraine ihre Musik von russischen und belarussischen Musikplattformen entfernt. Vom ihrem neuen Song erhofft sich Gilmour, dass er die "Moral erhöhen" solle: "Wir wollen unsere Unterstützung für die Ukraine ausdrücken und auf diese Weise zeigen, dass der Großteil der Welt glaubt, dass es komplett falsch ist, dass eine Supermacht ein unabhängiges, demokratisches Land überfällt."